BBB 22: spoiler mostra as mãos de participantes e web tira sarro

Nesta quinta-feira (13), Boninho, diretor do Big Brother Brasil, soltou mais spoilers sobre a nova edição. O big boss publicou um vídeo mostrando as mãos dos brothers do BBB 22, mas o conteúdo não agradou os fãs do programa, que tiraram sarro do post nas redes sociais.

Na filmagem, Boninho diz que essa é a última chance do público descobrir quem vai entrar na casa antes do Big Day, dia em que os nomes dos participantes serão revelados. Ele brinca que o público pode ler as mãos dos confinados para tentar adivinhar quem faz parte do elenco.

Em seguida, são exibidas fotos das mãos de alguns dos novos candidatos ao prêmio de R$1,5 milhão. Já nos comentários da postagem de Boninho, o público reprovou as dicas dadas pelo diretor, que não revelam nada. “Parabéns pela dica! Nota ZERO”, escreveu um seguidor. “Ah lá, agora tá achando que faço a linha cigana leituras e previsões”, comentou outro internauta.

Além disso, as mãos aparecem recortadas e com linhas tortas para que fossem inseridas no fundo do vídeo. Esses detalhes também chamaram a atenção do público.

O que as mãos dos participantes podem revelar? 👀 Amanhã tem o Big Day e segunda estreia o nosso #BBB22 ✨ pic.twitter.com/gNPl7mzcqR — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 13, 2022

No Twitter também não faltaram comentários a respeito das “dicas” postadas. Nos últimos dias, Boninho tem postado spoilers sobre os participantes que mais se parecem com enigmas e tem deixado os fãs do programa confusos.

As frases soltadas pelo diretor são vagas e não contam muita coisa, como “tem mãe” ou “tem gente que adora frutos do mar, é só não cair na xepa”. Entretanto, uma delas, que dizia que um dos jogadores aperta o botão da descarga com os pés pode ser uma confirmação de que Jade Picon está confinada, já que a influenciadora contou em um vídeo no YouTube que tem essa mania.

Vídeo também mostra área externa do BBB22

Além das mãos dos brothers, também é possível ver parte da nova decoração da área externa da casa.

A emissora já havia adiantado alguns detalhes sobre a casa neste ano. Mais uma vez, haverá dois Big Fones no jardim. Na parte interior, apenas um chuveiro. Ainda não se sabe se o quarto do líder continuará existindo.

A decoração do BBB terá muito xadrez, neon e referências às décadas de 70, 80 e 90, além dos tradicionais jogos de cama, tapete e cortinas que combinam entre si.

