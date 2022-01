BBB 22 terá botão de desistência na sala da casa

Boninho mostra o novo botão do BBB 22 - Foto: Reprodução/Instagram/@jbboninho

Nesta quarta-feira (12), Boninho, diretor da Globo, anunciou que o BBB 22 terá um botão de desistência. Os brothers que quiserem desistir do confinamento em meio ao jogo podem ir até a sala da casa e apertar o dispositivo que estará dentro de uma caixa iluminada.

Como vai funcionar o botão de desistência do BBB 22?

Em vídeo público nas redes sociais, Boninho mostrou o novo botão. Mas desistir do programa não será tão fácil assim: para conseguir deixar o confinamento, o brother ou sister terá que passar por algumas etapas para conseguir abrir a caixa que guarda o dispositivo.

O botão de desistência só poderá ser ativado quando estiver com a luz verde, em horários determinados pela produção. Quando a caixa estiver com a luz vermelha, não será possível ter acesso a ele.

Nas últimas edições, quem quisesse sair do jogo teria que ir até o confessionário e pedir pela eliminação, como foi o caso do ator Lucas Penteado no BBB 21. Antes que o jogador desista de vez, é oferecido atendimento psicológico.

“Esse aqui é o novo botão da casa. Se o cara apertar, tchau, está eliminado”, disse Boninho em vídeo. A adição do novo item pode ser em decorrência dos acontecimentos da temporada de 2021. Além de Lucas, Pocah, Projota e Caio cogitaram desistir do programa, mas foram amparados pelos outros participantes e por psicólogos.

Quando começa o BBB 22?

A vigésima segunda edição do Big Brother Brasil estreia na próxima segunda-feira, 17 de janeiro, sob o comando de Tadeu Schmidt, direção geral de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho.

Ainda não se sabe qual a data em que a lista oficial dos participantes será divulgada – a jornalista Patrícia Poeta havia revelado durante o programa Encontro que os nomes seriam divulgados nesta quinta (13), mas voltou atrás e disse que a data certa será liberada ainda hoje pela Globo.

Os rumores que circulam na web apontam que Jade Picon, Pedro Scooby, Brunna Gonçalves, Arthur Aguiar e Naiara Azevedo são alguns dos nomes cotados.

