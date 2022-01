Quem está confirmado para o BBB 22: lista reúne novos nomes

Com estreia marcada para a próxima segunda-feira, dia 17 de janeiro, a 22ª edição do Big Brother Brasil promete dar o que falar nas redes sociais. Uma das maiores curiosidades do público sobre o reality é a lista de quem está confirmado para o BBB 22 e, por isso, o DCI reuniu a lista com os nomes anunciados por colunistas e principais sites da internet, considerando as dicas de Boninho e o restante da produção do programa nas redes sociais.

Quem está confirmado pro BBB 22?

Os rumores sobre quem está confirmado pro BBB 22 estão cada vez mais fortes na internet e, depois das diversas dicas dadas por Boninho, o diretor do reality, nas redes sociais, algumas personalidades são dadas como certas na atração. Veja como está a lista de participantes do reality, segundo colunistas:

Jade Picon

Com apenas 20 anos de idade, a influenciadora havia sido mencionada por Leo Dias no começo das tratativas da empresária com a Rede Globo. Recentemente, uma dica de Tadeu Schmidt reforçou a confirmação da paulista: no BBB 22, um dos participantes costuma dar descargas com os pés.

Rapidamente, os seguidores de Jade – que já desconfiavam da presença da moça no reality – relacionaram a dica do apresentador com um vídeo antigo da influenciadora contando 10 coisas estranhas sobre ela. No vídeo, publicado em 2017, ela contou que tinha nojo de apertar descargas e usava o pé para alcançar o botão.

De acordo com Leo Dias, Jade está confinada para o reality, sem acesso à internet e contratou a mesma equipe de Juliette para cuidar de suas redes sociais. Ela teria contratado o time de Juliette por cerca de R$ 45 mil.

Linn da Quebrada

Mulher trans, politizada e natural de São Paulo, a participante tem 31 anos e é apontada como um dos nomes confirmados no elenco do BBB 22 há semanas. A notícia foi compartilhada inicialmente pelo BuzzFeed e, mais tarde, reforçada pela coluna de Leo Dias.

A participante, que é cantora e ficou conhecida na comunidade LGBTQIA+ por seus trabalhos musicais, será a primeira participante trans a entrar no reality desde a edição de 2011, que apresentou Ariadna Arantes para o público. Linn é uma celebridade e conta com mais de 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify, além dos 325 mil seguidores no Instagram.

Nas redes sociais, Linn tem sido apontada como uma das favoritas da edição e a grande aposta da comunidade LGBTQIA+ na luta contra a transfobia e promoção da conversa sobre sexualidade e gênero.

Ellen Roche

Mencionada como uma das apostas da produção do BBB há semanas pelas colunas e sites de entretenimento, Ellen é dançarina e atriz. Ela tem 42 anos de idade e coleciona trabalhos importantes na TV e no cinema, como a ‘Escolinha do Professor Raimundo’ e z novela ‘O Astro’ – ambos da Rede Globo.

Além das publicações de jornais e colunistas, outro fato reforça a ideia de que Ellen está entre quem está confirmado pro BBB 22: uma dica de Boninho. O diretor compartilhou nas redes sociais que uma das participantes da edição é ‘firme como uma rocha’. A palavra tem sido associada ao sobrenome da ex-SBT. Isso seria o suficiente para confirmar Ellen Rocche no BBB 22?

Caso entre para o Big Brother Brasil, Ellen registrará sua segunda participação em reality show. Em 2002, ela ficou em segundo lugar na Casa dos Artistas.

Brunna Gonçalves

Dançarina de 30 anos, Brunna é esposa da cantora Ludmilla desde 2019 e uma celebridade nas redes sociais. Ela tem mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram e, além de seu relacionamento com Lud, costuma compartilhar com os fãs conteúdos sobre dança, beleza e cabelo.

Além de esposa, Brunna tem outro envolvimento com Ludmilla: ela faz parte do ballet oficial da cantora e viaja o Brasil acompanhando a amada nas turnês e shows.

Segundo a coluna de Leo Dias para o jornal Metrópoles, Brunna Gonçalves está confinada para o BBB 22 desde a última sexta-feira, dia 8 de janeiro. De acordo com a publicação, a dançarina teria ‘encantado’ Boninho durante sua participação no programa ‘Só Toca Top’ apresentado por Ludmilla no Multishow e entrado para a lista de ‘alvos preferidos’ do diretor para o reality.

Brunna é uma pessoa popular e, além dos milhões de seguidores que já tem, deve contar com a torcida e multirões de Ludmilla durante sua estadia na competição por R$ 1,5 milhão. Até o momento, ela é a segunda pessoa LGBTQIA+ confirmada no BBB 22.

T3ddy

Youtuber com quase 5 milhões de seguidores no Instagram, Lucas Olioti – ou simplesmente T3ddy – está na lista de quem está confirmado pro BBB 22. Ele havia sido citado por alguns colunistas como uma das apostas de Boninho para o reality, mas o público parece ter ficado convencido de vez porque o influenciador ‘sumiu’ das redes sociais.

O sumiço de T3ddy das redes não é natural, uma vez que ele é bastante ativo em seus perfis e costuma compartilhar detalhes de sua rotina com os seguidores. O que não tem acontecido nos últimos dias e, segundo os internautas, o motivo é um só: Teddy está confinado para entrar no reality.

Acontece que, assim como os nomes anteriores já mencionados nesta publicação, T3ddy está sendo avaliado pela produção do BBB e ainda pode ser cortado da atração. No programa, ele promete ser divertido e um dos nomes mais populares entre o público. Com seus vídeos publicados semanalmente, Teddy já atraiu mais de 14 milhões de inscritos no YouTube.

Quando sai a lista com os nomes do BBB 22

Apesar da confirmação dos colunistas, a lista oficial de quem está confirmado pro BBB 22 será anunciada na próxima quinta-feira, 13 de janeiro. Os nomes serão revelados por Ana Clara, Rhudson Victor e Rafa Kalimann em um programa digital, transmitido nas redes sociais do BBB e GloboPlay ao longo de todo o dia.

A 22ª edição do BBB tem estreia marcada para a próxima segunda-feira, 17 de janeiro, com transmissão ao vivo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’. Acompanhe as principais notícias do BBB 22 no DCI e, até que a lista seja confirmada, confira as principais dicas de Boninho sobre o elenco:

“+11=2”

“Tem quem gosta de manter a pose”

“Que adora um bom projeto”

“Cai dentro”

“Firme como uma rocha”

“Adora um visual diferente”

“Só tem carinha de santa”

“Podia estar na Broadway”

