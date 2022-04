Como Arthur voltou para casa do BBB? Veja o momento

O paredão falso foi finalmente revelado aos brothers na tarde desta quinta-feira (7), que se surpreenderam com o retorno de Arthur, um dos favoritos da edição até agora. Como Arthur voltou para casa do BBB 22? O brother se fantasiou para enganar os colegas de confinamento.

Como Arthur voltou para a casa do BBB 22?

Por volta das 13h00 de hoje, quinta-feira (7), Arthur voltou para a casa do BBB 22. O brother estava vestido de coelhinho da páscoa e surpreendeu os brothers durante uma ação disfarçada. Os confinados recebiam presentes de uma marca de chocolate que patrocina o programa quando o carioca se revelou.

Primeiro, todos foram chamados na sala e Paulo André foi até a despensa da casa. O líder retirou um carrinho cheio de ovos de páscoa e levou até os demais brothers. O atleta leu uma ficha deixada pela produção e cada participante pegou o ovo que estava com seu nome.

Imediatamente, todos abriram os presentes e já começaram a comer. Arthur, que estava no quarto secreto, recebeu a ordem da produção para que pegasse um cesto com ovos de páscoa e se dirigisse para a casa.

O brother perguntou a um dummy em que momento revelaria sua identidade aos confinados, o dummy balançou os braços em sinal para que o ator aguardasse. “Só preciso dessa informação”, disse o carioca.

Em seguida, ele entrou pelo jardim e foi até a porta da sala. Os participantes foram ao encontro do coelhinho, brincaram com o mascarado e começaram a pegar os ovos do cesto. Pouco depois, Arthur fingiu que ia sair e então retirou o a parte de cima da fantasia, revelando o rosto.

Paulo André, Douglas Silva e mais alguns brothers correram para o abraço. Alguns participantes comemoraram bastante e Paulo André se jogou no chão com Arthur. Outros já ficaram mais chocados e menos comemorativos, como Natália e Linn da Quebrada.

Arthur derrotou Gustavo, Linn da Quebrada e Eliezer no paredão falso do BBB 22. Enquanto o marido de Maíra Cardi recebeu 82,8% dos votos, Gustavo ficou com 10,54%, Lina 6,26% e Eliezer apenas 0,4%.

Assista:

a felicidade do pa quando o arthur tirou a cabeça de coelho pic.twitter.com/vP7TsoLwUg — Central PauDoScooby 🕺 (@paudoscooby) April 7, 2022

o gustavo desesperado

pra abraçar o arthur? não

pra vestir a cabeça do coelho? sim pic.twitter.com/x1WmPda0JI — amanda (@iamandabc) April 7, 2022

Arthur usou todos os cards do quarto secreto?

Arthur Aguiar usou todos os cards antes que voltar para a casa do BBB 22. O brother acabou com a água da casa, levou todos os brothers para a xepa, prendeu os participantes na casa, mandou cooler para os colegas e também usou os cards especiais enviados para a produção para que conseguisse curtir a festa de quarta e o show de Iza.

Assim, ele conseguiu que o card especial fosse liberado. Intitulado ‘flaskback’, o card mostrou desde o discurso de Tadeu Schmidt no paredão falso até a chegada de Arthur no quarto secreto. Além de ver sua saída da casa, ele assistiu as primeiras reações dos brothers e as conversas de seus adversários e aliados depois que deixou o confinamento.

Ao final do vídeo, o brother agradeceu o público e a produção pelo presente e voltou para a cama. Sem mais cards para conseguir assistir os participantes do BBB 22 na casa, ele aguardou pelo retorno. Arthur pensou que só voltaria para o confinamento a noite, mas foi surpreendido e chamado pela produção para se arrumar depois do meio-dia.

Jessilane já havia descoberto dinâmica

Como Arthur já voltou para a casa do BBB 22, a dinâmica não é mais novidade, mas Jessilane descobriu o paredão falso muito antes da revelação aos brothers. Na quarta-feira (6), a sister encontrou o boneco de Arthur na parede da academia e percebeu que a produção não havia tirado depois da eliminação.

Assim, a sister chegou a conclusão que o paredão era falso. Imediatamente ela já avisou os colegas de confinamento e até mostrou o boneco do ator, para que todos vissem.

Quando é o próximo paredão?

Se a produção do Big Brother Brasil repetir o cronograma da semana passada, o próximo paredão deve ser montado amanhã (8), sexta-feira. Na semana passada, um paredão foi formado na sexta, a votação ficou no ar até domingo, quando um dos três emparedados foi eliminado, depois foi realizada uma nova prova do líder e por último foi formada uma nova berlinda. Como Arthur voltou para a casa, hoje deve ter uma nova prova do líder, a dinâmica desta semana deve ser passada nesta quinta-feira durante o programa ao vivo comandado por Tadeu Schmidt.

Imunidades

Arthur não deve estar imunizado no próximo paredão, pois nenhuma informação sobre o assunto foi divulgada pelo reality show até agora. A outra possibilidade de imunidade é a prova do anjo, o programa ainda não revelou se a disputa da semana passada foi a última ou se os brothers competirão mais uma vez pelo colar de imunidade.

No ano passado, os brothers continuaram participando das provas do líder, mas a do anjo parou de ser realizada na reta final do reality show. A temporada de 2022 tem menos de 20 dias no ar, a grande final será no dia 26 de abril.

