Como assistir o Bate-Papo BBB hoje com Rafa Kalimann e o eliminado

Depois do fim do programa ao vivo na Globo, o eliminado da semana participa de uma entrevista com Rafa Kalimann na Rede BBB. Essa é a oportunidade que os brothers têm de falarem sobre sua experiência no jogo, ver os memes que circularam na internet e prestas os devidos esclarecimentos para o público. Abaixo, veja como assistir o bate-papo BBB de hoje.

Como assistir o bate-papo BBB hoje?

O Bate-Papo BBB é exibido ao vivo no Globoplay e no Gshow. Em ambas as plataformas a entrevista é exibida gratuitamente, basta ser um cadastro no portal.

Para assistir pela plataforma de streaming, é só ir na seção “Agora na TV” e clicar sobre a aba “Bate-Papo BBB”. O player ficará disponível na tela.

Quem preferir assistir pelo Gshow, basta acessar o link: https://gshow.globo.com/realities/bbb/bbb22/rede-bbb/bate-papo-bbb/. A página com o player para a entrevista ao vivo estará disponível no horário em que o programa começar.

O Bate-Papo BBB não tem hora certa para o início. A entrevista vai ao ar sempre depois do fim do programa na Globo, depois das 00h. Não costuma demorar muito para que o papo comece, então é bom ficar ligado nas plataformas logo após a eliminação ao vivo.

Quem não conseguir assistir a entrevista ao vivo, o vídeo com o papo completo fica disponível no site no Gshow. O portal também costuma publicar trechos dos melhores momentos da conversa com o eliminado.

Quem está no paredão?

Jessilane, Natália e Rodrigo estão no segundo paredão do BBB 22. Até a tarde desta terça-feira (1), a disputa estava acirrada entre dois brothers.

A enquete do UOL aponta que Natália deve ser eliminada com 40,85% dos votos. Rodrigo está em segundo lugar, com pouca diferença, somando 38,90% de rejeição da audiência.

O resultado da votação do DCI é parecido. Para 47,46% dos leitores, a manicure deve deixar a disputa por R$1,5 milhão. Com 31,52% dos votos, o gerente aparece logo atrás. Jessilane não corre o risco de sair em ambas as enquetes, ficando em terceiro lugar. Vote na enquete do DCI e dê sua opinião.

Rodrigo foi o indicado do líder Tiago Abravanel. Natália foi puxada por Pedro Scooby – nesta semana, a dupla do vencedor da prova do líder também tinha direito a uma indicação.

Jessi foi a mais votada pela casa, com cinco votos. No domingo, metade dos votos foram no confessionário, enquanto a outra metade aconteceu na sala da casa. Arthur escapou do paredão por pouco, com quatro votos.

Douglas Silva, indicado por Eliezer, também estava no paredão, mas levou a melhor na prova bate e volta e escapou da berlinda.

Que horas começa o BBB hoje?

A edição de hoje do BBB 22 vai começar em um horário especial devido a exibição do jogo Brasil x Paraguai pelas eliminatórias da copa. O Big Brother Brasil vai ao ar excepcionalmente às 23h30, horário de Brasília.

O programa de hoje deve ser mais curto, com apenas 1 hora de duração. Às terças, são exibidos VT’s bem humorados dos participantes, além da vinheta ao som de Paulo Ricardo e o CAT BBB sob o comando de Dani Calabresa.

Para assistir, basta sintonizar na Globo no horário indicado ou acessar o Globoplay. A aba “Agora na TV” transmite o sinal da emissora gratuitamente mediante cadastro.

