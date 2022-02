BBB 22: Tiago Abravanel expõe relação ruim com avô Silvio Santos

Herdeiro é integrante do camarote do Big Brother Brasil.

Neto do dono do SBT, Tiago Abravanel falou sobre Silvio Santos no BBB 22 e revelou alguns segredos sobre a família, durante a madrugada do dia 1 de fevereiro. O ator fez uma “sessão de terapia” com alguns brothers no confinamento e contou mágoas que viveu na família Abravanel, por se sentir excluído e não ter uma relação próxima com o avô e as tias.

Tiago Abravanel e Silvio Santos

Apesar do laço familiar. Tiago Abravanel contou no BBB 22 que ele e o avô Silvio Santos não possuem uma relação de proximidade. Em papo com Rodrigo e Laís na madrugada desta terça-feira (1), Tiago disse que o dono do SBT nunca apareceu em nenhum de seus aniversários, exceto o de 1 ano de idade.

O participante do BBB 22 comentou que sua referência de avô é o pai de seu pai e que tem até dificuldade para chamar o empresário pelo título. “Conexão nunca existiu”, contou Tiago Abravanel sobre Silvio Santos, o ator disse que sua relação com a família paterna é quase inexistente.

Entre as mágoas que listou, o famoso comentou sobre quando descobriu que com exceção de sua mãe, todas as filhas de Silvio haviam sido convidadas para passar o natal na casa do empresário. “Já me doeu demais saber que estávamos comemorando o natal apenas eu, minha mãe, minhas irmãs e os meus sobrinhos, e o outro resto da família estava junto. Isso dói em mim, mas já aprendi a lidar com isso”, disse.

Relacionamento com as tias

E não é só Silvio Santos que não é próximo de Tiago Abravanel, o ator também não tem uma boa relação com as outras filhas do apresentador. No BBB, Tiago relembrou a polêmica que protagonizou em 2021 quando Patrícia Abravanel, a quarta filha de Silvio, foi criticada na internet por um comentário considerado homofóbico no programa Vem Pra Cá.

Tiago, que é gay e está casado com o produtor Fernado Poli, puxou a orelha da tia em público. O ator comentou sobre o assunto nas redes sociais e ouviu críticas por não tratar do problema de forma privada. Agora no Big Brother, Tiago revelou que não chegou nem a ligar para Patrícia, pois não tem essa abertura com a tia.

Quem é a mãe de Tiago Abravanel?

Tiago Abravanel é filho de Cíntia Abravanel, a herdeira mais velha de Silvio Santos. A artista plástica se separou do pai de Tiago, o empresário Paulo Cesar Corte Gomes, quando o artista tinha apenas 4 anos de idade.

Cíntia não é fruto do casamento atual de Silvio, ela veio ao mundo quando o dono do SBT ainda era casado com Maria Aparecida Vieira, entre as décadas de 1960 e 1970.

Além de Cíntia, Silvia também é resultado do primeiro casório do empresário, ela foi adotada com poucos dias de vida pelo casal. Já Daniela Beyruti, Patrícia Abravanel, Rebeca Abravanel e Renata Abravanel são filhas de Silvio com Iris Abravanel.

Trabalhos em novelas

Tiago já atuou em uma novela no SBT, Amor e Revolução (2011), além de dois folhetins da Globo, Salve Jorge (2012 – 2013) e Joia Rara (2013 – 2014). No mesmo papo com Rodrigo e Laís no BBB 22 em que revelou não ser próximo de Silvio Santos, Tiago Abravanel também disse que não recebeu a ajuda do avô para conquistar trabalhos.

O ator revelou que inclusive fez testes para participar de uma das novelas escritas por Iris, atual esposa do apresentador, mas que não conseguiu ser escalado para o projeto.

