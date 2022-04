Como está a votação do BBB 22 agora e quem sai hoje (17/04)

É dia de eliminação no Big Brother Brasil. Neste domingo, 17, mais um participante vai deixar o confinamento no paredão quádruplo da temporada. Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer e Jessilane disputam a permanência na casa, mas apenas três deles permanecem no jogo. Saiba como está a votação do BBB 22 agora e quem deve ser o próximo eliminado.

Como está a votação do BBB 22 agora

Às 22h do dia da eliminação, próximo da hora do início do programa, Jessilane continua liderando a votação. A professora de biologia tem 59.36% dos votos da enquete do DCI e pode deixar a casa hoje. Enquanto isso, o percentual de DG vem caindo. O ator soma 20.84% e deve ganhar mais uma semana no jogo.

Quem não deve sair hoje é Arthur Aguiar e Eliezer. O ator soma 10.71% e o empresário segue em último lugar, com 9.09%.

Votação ao longo do dia

A votação do BBB 22 agora, às 12h30 do dia da eliminação, aponta para a saída de Jessilane. A sister vem liderando a enquete do DCI nas últimas horas, com 57,32% de rejeição. Se a professora realmente deixar o confinamento, essa poderá ser a primeira vez que o top 5 do programa é formado apenas por homens.

Em segundo lugar está Douglas Silva, com 22,78% dos votos. A porcentagem do ator diminui na medida em que a de Jessi aumenta. Nas primeiras horas de votação, os dois, junto com Arthur Aguiar, disputavam voto a voto a preferência do público.

Para os leitores do DCI, Arthur e Eliezer são os brothers que devem permanecer na disputa. O ator tem apenas 10,30% dos votos, enquanto o designer soma menos rejeição ainda, com 9.59%. Já são mais de 1 milhão e 100 mil votos.

Já a enquete do UOL mostra um resultado mais acirrado. Jessilane lidera com 40,46% dos votos, mas DG vem logo atrás com 36,94%. Arthur e Eli somam 20,24% e e 2,36% respectivamente.

Vote na enquete BBB 22

Histórico da votação

Jessi abre vantagem sobre os adversários na reta final da votação, mas o resultado ainda pode guardar surpresas para o público. Isso porque, ao longo da madrugada de sábado e domingo, as porcentagens variaram e os emparedados revezaram entre o primeiro, segundo e terceiro lugar na enquete UOL.

Às 00h30 de sábado, logo após a formação do paredão, Arthur liderava a enquete UOL com 32,17% dos votos. Às 09, o resultado já havia se invertido, com a professora de biologia em primeiro lugar com 37,79%. A diferença entre os dois era mínima: o ator somava 37,76%.

A votação de Douglas Silva saltou entre o final de sábado e o domingo. Agora, Jessi continua na frente, mas a porcentagem de DG chega a 36,94% – ontem, ele somava apenas 15,50%.

Domingo, 13h00 – UOL

Jessilane: 40,46%

Douglas Silva: 36,94%

Arthur Aguiar: 20,24%

Eliezer: 2,36%

Sábado, 13h00 – UOL

Jessilane: 32,63%

Douglas Silva: 32,31%

Arthur Aguiar: 29,05%

Eliezer: 6,01%

Sábado, 00h30 – UOL

Arthur Aguiar: 32,17%

Jessilane: 28,09%

Douglas Silva: 26,87%

Eliezer: 12,86%

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 hoje começa às 23h10, horário de Brasília, logo após o Fantástico. Além da eliminação, também haverá uma nova prova do líder e formação de paredão. Por isso, a contagem dos votos e o anúncio do 14º eliminado deve ser feito ainda no começo do programa ao vivo.

As regras do paredão que será formado hoje será explicado pelo apresentador Tadeu Schmidt logo após a rápida entrevista entre o jornalista e o eliminado ainda no estúdio.

Até o final do programa de hoje, vão restar apenas seis participantes na casa. Ao longo da semana, o reality deve realizar mais duas berlindas e uma prova para decidir quem vai para a final, marcada para 26 de abril, terça-feira.

