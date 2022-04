Que dia é a final do BBB 22? Reality show termina antes do final do mês de abril - Foto: Reprodução/Globo

Poucos participantes permanecem no confinamento e aos poucos o número de moradores da casa mais vigiada do país diminuirá ainda mais, até que restem apenas três competidores. Que dia é a final do BBB 22? A vigésima segunda temporada do reality show está com os dias contados no ar.

Saiba que dia é a final do BBB 22?

O dia da final do BBB 22 é 26 de abril, uma terça-feira. O programa vai habitualmente ao ar depois da novela Pantanal, que costuma ficar das 21h30 até 22h35 no ar. Ainda não foi liberado pela emissora a confirmação do horário exato em que começará a grande final.

As finais do reality show são sempre realizadas entre três participantes – com exceções em casos de expulsão na reta final, como aconteceu no BBB 19. E todos entre os finalistas saem do confinamento com dinheiro na mão. O grande vencedor leva o sonhado R$ 1,5 milhão, mais um carro 0km de uma das marcas patrocinadoras do reality show.

O segundo colocado recebe a quantia de R$ 150 mil, enquanto o terceiro lugar é agraciado com R$ 50 mil. A votação oficial acontece ao longo de alguns dias no site oficial do reality show, o Gshow.

Quantos dias o BBB 22 terá no total?

No total, o BBB 22 totalizará 100 dias de confinamento. A temporada estreou no dia 17 de janeiro, uma segunda-feira. Inicialmente, a temporada contaria com 95 dias – até então apenas o BBB 21 havia chegado aos 100 dias e se tornado o mais comprido da história do programa – porém, durante o mês de fevereiro a produção do reality fez alterações no cronograma e deu mais uma semana para a edição nas telinhas da Globo.

Brothers vão se reencontrar após final do BBB 22

Depois do dia da final do BBB 22, os participantes da temporada vão se reencontrar para lavar a roupa suja. O especial se chamará “BBB 101” e vai acontecer no dia 28 de abril. Vão participar todos os eliminados da temporada, mais os finalistas.

Maria, que foi expulsa por agredir Natália durante um jogo da discórdia da temporada, revelou nos stories do Instagram que foi convidada para participar do especial. Tiago Abravanel, que apertou o botão de desistência para sair do reality show não deve aparecer no reencontro.

Quem será finalista do BBB22?

As parciais do DCI apontam que Arthur Aguiar já é um nome confirmado no dia da final do BBB 22. O brother é favorito ao prêmio há algum tempo e retornou de quatro paredões verdadeiros, além de vencer o paredão falso da edição. Em consulta realizada na faixa das 08h00 desta sexta-feira, dia 15 de abril, o brother assume a liderança de duas enquetes do portal.

Na parcial “quem deve ser finalista do BBB 22”, publicada no dia 14 de abril, o ator está na frente com folga e soma 84,41% dos mais de 1000 votos computados até agora.

O mesmo acontece na enquete “Com a saída de Natália, quem deve ganhar?”, publicada no dia 13 de abril. Arthur vem em primeiro com a maior porcentagem da parcial, 75,64% dos mais de 2000 mil votos computados até então.

Em ambas, Jessilane e Paulo André completam o Top 3. A diferença está nas posições, em uma das parciais a professora de biologia vem em segundo lugar, seguida pela atleta em terceiro, e na outra parcial as colocações se invertem.

Como votar no vencedor?

O voto é para ganhar, então os seus votos serão a favor do seu participante favorito. A enquete ficará disponível no Gshow até o dia da final do BBB 22 e será necessário ter um cadastro no site para que consiga votar. O processo é simples, rápido e de graça: você precisará informar apenas nome completo, data de nascimento e um e-mail válido.

Quem já venceu o reality show?

Kléber Bambam – BBB 1

Rodrigo Leonel (Cowboy) – BBB 2

Dhomini Ferreira – BBB 3

Cida – BBB 4

Jean Wyllys – BBB 5

Mara Viana – BBB 6

Diego Alemão – BBB 7

Rafinha – BBB 8

Max Porto – BBB 9

Marcelo Dourado – BBB 10

Maria Melilo – BBB 11

Fael Cordeiro – BBB 12

Fernanda Keulla – BBB 13

Vanessa Mesquista – BBB 14

Cézar Lima – BBB 15

Munik Nunes – BBB 16

Emily Araújo – BBB 17

Gleici Damasceno – BBB 18

Paula Von Sperling – BBB 19

Thelma Assis – BBB 20

Juliette – BBB 21

Relembre a final do Big Brother Brasil 2021, entre Juliette, Fiuk e Camilla de Lucas:

