Como está a votação do BBB 22 agora: parcial de quem sai domingo (24/4)

Como está a votação do BBB 22? Douglas Silva é o mais votado no UOL e DCI - Foto: Reprodução/Globo

Paulo André derrotou colegas de confinamento na última prova do líder da temporada e já é finalista do programa.

Douglas liderando a rejeição do público é como está a votação do BBB 22 atualizada de agora. O brother disputa a berlinda com Arthur e Douglas, e um deles pode sair no domingo, 24. A enquete BBB 22 do DCI e UOL registraram um reviravolta no resultado, tornando a disputa indefinida; veja a porcentagem .

Enquete BBB 22: quem merece sair? Vote!

Como está a votação do BBB 22?

A votação do BBB 22 indica a eliminação de Douglas, o DG. Por volta das 09h00 deste sábado (23), o ator era apontado como o próximo eliminado do reality show da TV Globo, de acordo com a enquete UOL e DCI.

No UOL, Douglas tem 34,49% de um total de 371 mil votos computados até agora. Em seguida aparece Eliezer, com 33,56% dos votos para sair. Em último vem Arthur Aguiar, que soma 31,59%.

No DCI, a briga é menos acirrada entre os três participantes e fica concentrada entre Douglas e Eliezer. Na parcial da votação BBB 22, que soma até o momento mais de 81 mil votos, o ator vem em primeiro com 45,49% dos votos. O designer tem 44,92%, enquanto Arthur soma apenas 9,57% dos votos para sair.

Como está a votação do BBB 22 – Histórico das parciais

Sábado, 09h00 – UOL

Eliezer: 33,56% dos votos

Arthur Aguiar: 31,95% dos votos

Douglas Silva: 34,49% dos votos

Sábado, 09h00 – DCI

Eliezer: 44,92% dos votos

Arthur Aguiar: 9,57% dos votos

Douglas Silva: 45,49% na votação do BBB 22

Sábado, 08h00 – UOL

Eliezer: 28,61% dos votos

Arthur Aguiar: 32,92% dos votos

Douglas Silva: 38,47% dos votos

Sábado, 08h00 – DCI

Eliezer: 45,36% dos votos

Arthur Aguiar: 9,73% dos votos

Douglas Silva: 44,89% dos votos

Sábado, 00h00 – UOL

Eliezer: 39,60% dos votos

Arthur Aguiar: 32% dos votos

Douglas Silva: 28,40% dos votos

Sábado, 00h00 – DCI

Eliezer: 43,19%% dos votos

Arthur Aguiar: 8,96% dos votos

Douglas Silva: 47,85% dos votos

Arthur Aguiar tem rejeição nas redes sociais

Apesar de ser o menos votado nas enquetes do UOL e DCI, Arthur não tem uma boa recepção em algumas votações das redes sociais. O brother tem a maior rejeição de quatro parciais consultadas no Twitter, por volta das 08h30 deste sábado (23).

Na página do Hugo Gloss, dos mais de 48 mil votos computados, 57,90% são direcionados para Arthur. Eliezer é o segundo mais votado com 37,30% e Douglas aparece em último com apenas 4,90%.

Na conta do Web TV Brasileira, do canal dos youtubers Tati e Marcelo Carlos, Arthur soma 55% de um total de 33 mil votos. Eliezer tem 36,10% e Douglas 8,90%.

No Vai Desmaiar – que soma mais de 30 mil votos – Arthur tem 57,90%, enquanto Eliezer vem em seguida com 38,40% e Douglas tem apenas 3,70.

No Central Reality, Arthur tem 56,80%, Eliezer 39,10% e Douglas 4,10%. No total, foram contabilizados mais de 10 mil votos na enquete de votação do BBB 22.

Quando é a eliminação?

A eliminação de Arthur Aguiar, Douglas Silva ou Eliezer irá acontecer na noite de amanhã, domingo, dia 24 de abril. A votação oficial do BBB 22 acontece no site do Gshow. Quando a enquete do programa for finalizada, o apresentador Tadeu Schimdt informará quem deixa o programa e quais serão os sortudos com vaga na final.

O grande dia em que o prêmio de R$ 1,5 milhão será entregue acontecerá na próxima terça-feira, dia 26 de abril. A programação oficial da Rede Globo informa que a final começará às 22h45 após um esquenta especial de 20 minutos da nova temporada do No Limite.

Depois de conferir como está a votação BBB 22, assista a entrevista do último eliminado do programa, Pedro Scooby:

