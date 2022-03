Como está a votação do BBB 22 agora em tempo real

Mais um paredão formado e agora Gustavo, Vinícius e Pedro Scooby disputam a permanência na casa na terça-feira, 15 de março. Consultamos como está a votação do BBB 22 agora da enquete UOL e o resultado já indica quem deve dar adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

Como está a votação do BBB 22 agora?

Como está a votação do BBB 22 hoje, segundo a enquete UOL, mostra Vinicius liderando a rejeição do público. Na parcial, com mais de 65 mil votos, o jovem deve ser eliminado com

Vinícius é apontado como o participante que irá deixar a casa esta semana. Na consulta realizada às 07h09 desta manhã (14), o brother aparece na liderança das parciais com folga e deixa os adversários para trás.

Na enquete UOL, com quase 65 mil votos computados até agora, Vinícius é apontado como o oitavo eliminado da temporada na parcial do UOL. A votação do BBB 22 hoje agora mostra o cearense com 73,48% dos votos para sair. Esse percentual de Vinícius é 53,68% maior que o segundo colocado e 66,76% a frente da porcentagem do último lugar.

Na vice-liderança da votação BBB 22 do UOL até agora está Gustavo. O bacharel em direito soma até então 19,80% dos votos do público e é o participante da berlinda com a segunda maior chance de eliminação.

Quem respira aliviado é o surfista Pedro Scooby, que até o momento tem apenas 6,72% dos votos na parcial. O brother ocupa a lanterna da votação do BBB 22 hoje agora com apenas 6,72% para sair.

A votação do BBB 22 hoje agora do DCI concorda com o resultado da parcial do UOL e também indica Vinícius como o próximo eliminado do reality show. Com mais de 63 mil votos computados por enquanto, a enquete mostra o cearense na liderança com 70,46% dos votos para sair.

Gustavo também aparece na segunda posição nesta votação do BBB 22, o brother soma 22,98%, uma diferença de 47,48% em relação ao percentual de Vinícius.

Em último está Pedro Scooby, com as maiores chances entre os emparedados de permanecer na casa, o atleta recebeu 6,53% dos votos para sair, o que é 64,07% a menos que Vinícius e 16,45% de diferença de Gustavo.

Como votar para eliminar

A votação do BBB 22 no DCI e UOL não são oficiais, assim, esses percentuais servem para se ter uma noção de para qual lado pende o favoritismo do público, mas nenhum deles afeta o andamento do programa. Para eliminar Vinícius, Pedro Scooby ou Gustavo, será necessário votar no Gshow, site oficial da TV Globo.

Para participar ativamente do resultado do paredão, vá ao endereço https://gshow.globo.com/ e depois clique na aba do Big Brother Brasil. A enquete da votação do BBB 22 estará disponível logo no começo do página, é só clicar nela e aguardar.

Depois, clique em qual brother deseja eliminar hoje na votação do BBB 22 e em seguida selecione a caixinha “sou humano” da verificação de robôs. Por último, aguarde a mensagem que informa que seu voto foi computado no sistema do reality show e depois repita o processo se achar necessário votar mais vezes.

Como foi formado o 8º paredão

O oitavo paredão foi formado no último domingo (13) e colocou Pedro Scooby direto na berlinda, sem direito a uma vaga na prova bate e volta. O brother foi indicado pelo líder da semana, Lucas Bissoli, que justificou sua decisão ao dizer que o participante não se mostra interessado em estar no programa como os demais confinados.

Depois na noite de votação do BBB 22, Eliezer, que foi vetado por Scooby antes da prova do líder de quinta (10), teve o poder de mandar alguém para o paredão. O designer optou por colocar Gustavo na berlinda. O bacharel em direito teve direito a um contragolpe e puxou Vinícius. Por último, os votos da casa colocaram Douglas Silva no paredão, mas o brother escapou no Bate e Volta e ainda teve a sorte de conquistar um carro como prêmio da prova.

Veja como foi a participação da eliminada mais recente do programa no quadro Big Terapia:

