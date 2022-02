Como está a votação do BBB 22 hoje: Brunna lidera rejeição na enquete

Este pode ser o último dia de Brunna Gonçalves, Gustavo ou Paulo André na casa mais vigiada do Brasil. Um deles vai deixar a competição na noite desta terça-feira (22). Enquanto o programa ao vivo não começa, as enquetes já apontam como está a votação do BBB 22 hoje e quem será o próximo eliminado.

Como está a votação do BBB 22 hoje – Paredão BBB 22

Em consulta a enquete de votação do BBB 22, realizada às 14 horas desta terça, Brunna estava com 71,79% dos votos na enquete do DCI, sendo a provável eliminada do quinto paredão do reality show. Gustavo e Paulo André estão com poucos votos. O bacharel em Direito tem 23,38% dos votos, enquanto o atleta soma apenas 4,82%. A enquete do DCI já ultrapassou os 340 mil votos.

Na enquete UOL do BBB 22, o cenário também não é bom para Brunna. A esposa de Ludmilla está com 66,24% dos votos, enquanto Gustavo tem 27,59%. Paulo André não corre o menor risco de sair, tendo apenas 6,17% de rejeição do público.

No Votalhada, que reúne a parcial dos principais sites de entretenimento, Brunna aparece com média de 76,78% dos votos. Gustavo e PA seguem com pouca rejeição do público, somando 18,36% e 4,86%.

As enquetes são apenas para consulta de opinião do público. A votação oficial acontece no Gshow, sendo esta a única maneira de votar para um dos brothers deixar o reality.

Como votar no BBB 22 agora

Votar no BBB 22 é fácil e gratuito. Primeiro, é necessário acessar o portal oficial do BBB no Gshow e clicar em ‘Paredão BBB 22. Vote para eliminar: Bruna Gonçalves, Gustavo ou Paulo André?’

Quem não tiver cadastro na plataforma da Globo terá que informar alguns dados pessoais e criar uma senha. Feito isso, é só clicar em cima do nome do brother que deve deixar o programa.

O voto é computado em poucos segundos e o público pode participar quantas vezes quiser.

Web acusa Ludmilla de corrupção na votação BBB 22

Ludmilla tem feito de tudo para manter sua esposa Brunna dentro do jogo. A cantora já prometeu que faria um novo ‘Lud sessions’ caso a carioca voltasse da berlinda. A voz da música ‘Rainha da Favela’ também pensou em sortear ingressos para o seu próxima show no Rio de Janeiro caso seus fãs ajudassem a bailarina.

Nos comentários de seus posts no Twitter, alguns internautas apontaram que as estratégias de Lud são injustas com outros participantes.

“Isso que a Ludmilla está fazendo é voto de cabresto, voto comprado, por isso o Brasil não muda, até na votação do ‘BBB’ há corrupção. Que vergonha! Boninho deveria colocar um limite, muito feio e injusto com os outros participantes”, escreveu um fã do programa.

Outros internautas, porém, apontaram que famosos sempre ajudaram alguns brothers durante o programa, como na época em que jogadores de futebol prometeram sortear camisas para ajudar Prior e Babu durante o BBB 20.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 de hoje está marcado para começar às 22h30, horário de Brasília. Logo após a eliminação, o brother ou sister que deixar o confinamento vai bater um papo com Rafa Kalimann na Rede Globo. A entrevista pode ser assistida ao vivo e de graça no portal do Gshow ou no Globoplay.

Amanhã, o/a ex-BBB participa de um café da manhã com Ana Maria Braga durante o programa Mais Você. À noite, na faixa das 23h, ele (a) estará no programa BBB – A Eliminação no Multishow.

A semana de entrevistas fecha com o Domingo com Huck, no próximo dia 27.