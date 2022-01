Como está a votação do BBB 22: parcial indica primeiro eliminado (25/01)

Um brother vai deixar a casa mais vigiada do Brasil na noite desta terça-feira, 25 de janeiro. Luciano, Natália e Naiara Azevedo são os primeiros emparedados da nova temporada e dependem do público para continuarem no jogo. Abaixo, veja como está a votação do BBB 22 e quem deve ser eliminado hoje.

Como está a votação do BBB 22?

Por enquanto, a votação está desfavorável para Luciano. De acordo com a enquete da UOL, o ator e bailarino está com 44,08% das intenções de voto do público, sendo o possível primeiro eliminado do BBB 22 após ser puxado por Naiara Azevedo no contragolpe.

Em segundo lugar está Natália, com 29,85% dos votos. A sister foi uma das mais votadas da casa junto com Jade Picon, mas a influenciadora digital levou a melhor na prova bate e volta.

Quem não corre riscos de sair é Naiara, indicada pelo líder. A dona do hit ’50 reais’ é a menos votada, com 26,07%, e deve continuar na casa mesmo após ter ensaiado uma desistência no domingo (23).

Vale lembrar que a enquete do UOL não tem nenhuma interferência sobre o resultado oficial da votação, que será anunciado hoje à noite por Tadeu Schmidt.

Que horas começa o BBB hoje e o que vai ter no programa?

O Big Brother Brasil 22 está marcado para ir ao ar às 22h45, horário de Brasília, de acordo com a programação oficial da Rede Globo.

Além da eliminação de um dos três emparedados, o programa terá a estreia de Dani Calabresa no comando do CAT BBB, antes apresentado por Rafael Portugal.

A terça também é o dia em que são exibidos alguns VT’s dos participantes, sempre uma pegada bem humorada. Também será apresentada nova vinheta ao som de Vida Real, de Paulo Ricardo, com os rostos dos jogadores do BBB 22.

Este será o primeiro paredão apresentado por Tadeu Schmidt. Nas redes sociais, o público está curioso para saber como será o discurso de eliminação feito pelo apresentador. O próprio jornalista se mostrou animado: “Primeira terça-feira de eliminação!!! Encerramento do primeiro ciclo!!! Fui dormir tarde, mas já arregalei os olhos cedinho, pensando na noite de hoje! Como será? Quem vai sair? O que vocês diriam pro Luciano, pra Naiara ou pra Natália?”, escreveu em seu Instagram.

Apesar dos elogios a Tadeu na web, o público tem reclamado que o BBB 22 está parado. Por enquanto, nenhum participante protagonizou uma grande briga e outros parecem estar fugindo do jogo. Internautas tem pedido para que Boninho, diretor do programa, faça algo para agitar o reality.

Na última segunda-feira (24), os brothers precisaram montar seus pódios no jogo da discórdia. Porém, desta vez, não houve a plaquinha de ‘não ganha’ como nas outras edições e a dinâmica não rendeu tanto como o público gostaria.

