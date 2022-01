Jogo da Discórdia BBB 22: veja o pódio de cada participante do reality

Os participantes do maior reality do Brasil se reuniram na noite desta segunda-feira, 24 de janeiro, ao vivo, para participar do primeiro Jogo da Discórdia do BBB 22 com todos os participantes do programa. Uma competição já tradicional no BBB, os participantes tiveram que montar o ‘pódio ideal’ para cada um, considerando qual é a final ideal do reality.

Pódio da Natália

Os emparedados da semana foram os primeiros a participar do Jogo da Discórdia do BBB 22. Natália, que foi para a berlinda como a mais votada da semana no confessionário, falou sobre a criação de alianças no reality e reconheceu Jessilane e Lucas como os favoritos para acompanhá-la até a final do programa.

1º Lugar: Natália

2º Lugar: Jessilane

3º Lugar: Lucas

Pódio da Naiara Azevedo – Jogo da Discórdia BBB 22

Naiara Azevedo, que chegou a ameaçar desistir do programa depois de ser anunciada como uma das emparedadas, a cantora agradeceu os participantes por não permitir que ela apertasse o botão da desistência. Ela agradeceu aos colegas de confinamento e disse que ganhou 19 amigos, mas destacou Tiago Abravanel e Jessilane no pódio do Jogo da Discórdia.

1º Lugar: Naiara Azevedo

2º Lugar: Tiago Abravanel

3º Lugar: Jessilane

Pódio do Luciano

Participante do Pipoca que entrou para o reality com o objetivo de ser muito famoso está no paredão desta semana e, sobre o pódio ideal da final, destacou Douglas e Lucas.

1º Lugar: Luciano

2º Lugar: Douglas Silva

3º Lugar: Lucas

Pódio do Tiago Abravanel

O segundo nome mais mencionado na brincadeira, o neto de Silvio Santos destacou sua relação com Douglas e Pedro Scooby.

1º Lugar: Tiago

2º Lugar: Douglas Silva

3º Lugar: Pedro Scooby

Pódio da Bárbara – Jogo da Discórdia do BBB 22

Participante do Pipoca que venceu a Prova da Imunidade, Bárbara falou sobre sua relação com Laís – sua parceira de prova – e Eslovênia.

1º Lugar: Bárbara

2º Lugar: Laís

3º Lugar: Eslovênia

Pódio do Douglas

O líder da semana falou ponderou os acontecimentos da primeira semana e destacou sua proximidade com Paulo André e Tiago Abravanel.

1º Lugar: Douglas

2º Lugar: Paulo André

3º Lugar: Tiago

Pódio do Pedro Scooby

Embora tenha quase ido para o paredão ao receber 7 votos no confessionário, Pedro Scooby falou que sua primeira semana foi positiva no reality show e destacou a parceria que desenvolveu com Tiago Abravanel e Paulo André. Eles formara o pódio do brother no Jogo da Discórdia do BBB 22.

1º Lugar: Pedro

2º Lugar: Tiago Abravanel

3º Lugar: Paulo André

Pódio da Jade Picon – Jogo da Discórdia do BBB 22

Influenciadora não foi mencionada no pódio de ninguém no Jogo da Discórdia, mas também precisou montar sua final dos sonhos. Para ela, a final do programa será divida com Bárbara e Brunna.

1º Lugar: Jade

2º Lugar: Bárbara

3º Lugar: Brunna Gonçalves

Pódio do Paulo André

O atleta falou sobre a proximidade com Vinícius e Douglas Silva.

1º Lugar: Paulo

2º Lugar: Vinícius

3º Lugar: Douglas Silva

Pódio do Rodrigo

Imunizado por vencer a Prova do Anjo, participante do Pipoca falou que quer Eliezer e Vinícius.

1º Lugar: Rodrigo

2º Lugar: Eliezer

3º Lugar: Vinícius

Pódio da Laís – Jogo da Discórdia do BBB 22

Também imunizada, Laís falou sobre a amizade com Bárbara e destacou a convivência com Vinícius.

1º Lugar: Laís

2º Lugar: Bárbara

3º Lugar: Vinícius

Pódio da Brunna Gonçalves

Esposa de Ludmilla falou sobre a convivência de parceria com Maria e Vinícius. Ela disse que se sente acolhida dentro da casa mais vigiada do país.

1º Lugar: Bruna

2º Lugar: Maria

3º Lugar: Vinícius

Pódio da Eslovênia

Polêmica, Eslovênia falou sobre Eliezer e Vinícius no Jogo da Discórdia do BBB 22.

1º Lugar: Eslovênia

2º Lugar: Eliezer

3º Lugar: Vinícius

Pódio do Eliezer – Jogo da Discórdia do BBB 22

Participante destacou a convivência com Vinícius e Eslovênia. Ele disse que espera ter a conexão com os participantes até o fim da temporada.

1º Lugar: Eliezer

2º Lugar: Vinícius

3º Lugar: Eslovênia

Pódio da Jessilane

A participante destacou a amizade Natália e falou sobre a boa convivência com Lucas. Ela quer os dois na final do BBB 22.

1º Lugar: Jessilane

2º Lugar: Natália

3º Lugar: Lucas

Pódio do Arthur

Participante que entrou depois por conta da Covid-19, Arthur falou sobre o acolhimento que recebeu de Douglas e Tiago.

1º Lugar: Arthur

2º Lugar: Douglas Silva

3º Lugar: Tiago Abravanel

Pódio do Vinícius – Jogo da Discórdia BBB 22

O participante mais colocado em pódio do Jogo da Discórdia do BBB 22, Vinícius destacou Eliezer e Rodrigo.

1º Lugar: Vinícius

2º Lugar: Eliezer

3º Lugar: Rodrigo

Pódio da Linn

Participante não foi mencionada em nenhum pódio, mas destacou Vinícius e Jessilane no seu pódio.

1º Lugar: Linn

2º Lugar: Vinícius

3º Lugar: Jessilane

Pódio do Lucas

Participante falou que sua final perfeita é inteiramente formada por participantes do paredão: Luciano e Natália.

1º Lugar: Lucas

2º Lugar: Luciano

3º Lugar: Natália

Pódio da Maria

Maria foi a última a participar da brincadeira e destacou Brunna e Tiago Abravanel.

1º Lugar: Maria

2º Lugar: Brunna Gonçalves

3º Lugar: Tiago Abravanel

Veja o cronograma do BBB 22

Segunda-feira é o dia marcado para o Jogo da Discórdia no BBB 22. Isso significa que variantes da dinâmica vão acontecer toda semana. Veja o cronograma oficial do BBB 22.

Domingo: Formação de Paredão. É neste dia que os participantes votam uns nos outros para definir os três participantes da edição que vão para a votação popular e correr o risco da eliminação.

Segunda-Feira: Jogo da Discórdia. Durante o programa ao vivo, comandado por Tadeu Schmidt, os brothers e sisters se reúnem na sala para brincar e externar suas visões de jogo. Normalmente, é um bom dia para acontecer confusões no confinamento.

Terça-Feira: É quando acontece a noite de eliminação do programa. A enquete com os três emparedados – definidos no domingo – chega ao fim e um dos participantes dá adeus ao confinamento.

Quarta-Feira: Dia de festa no BBB 22. É nesse dia que o líder da semana ganha uma comemoração especialmente pensada para ele, desde a decoração até os pratos disponíveis para comer. Quarta-feira é quando fecha o ‘ciclo’ semanal da competição.

Quinta-Feira: O ciclo do reality é reaberto neste dia, que conta com a realização da Prova do Líder. Normalmente, a dinâmica valendo a liderança começa, ao vivo, às 22h40 (horário de Brasília). Além do comandante da semana, neste dia também é definida a divisão da casa e quais participantes vão para a xepa e quais vão para o Vip.

Sexta-Feira: Mais festa! Às sextas, os brothers ganham uma comemoração especial, normalmente com uma atração ao vivo e muita música.

Sábado: O começo do fim de semana é mais tranquilo no BBB e conta com a realização da Prova do Anjo, que não é ao vivo e costuma ser ‘mais leve’ para os concorrentes.