Como está a votação do BBB 22: quem sai amanhã (22/03)

Três participantes correm o risco de deixar o reality show mais famoso do Brasil, como está a votação do BBB 22 entre Laís, Eliezer e Douglas Silva? A consulta em parciais nesta manhã de segunda (21) mostrou que outro Lollipopper deve deixar a casa neste nono paredão da temporada.

Como está a votação do BBB 22?

Laís é apontada como a eliminada da semana na votação BBB 22, em consulta realizada na manhã de segunda, véspera de eliminação. Na parcial do UOL, a médica soma 79,28% dos mais de 90 mil votos contabilizados, enquanto Douglas Silva vem em segundo com 10,55% e Eliezer em terceiro com 10,17%. A diferença da goiana para o percentual dos colegas é grande, 68,73% e 69,11%, respectivamente.

Já na enquete do DCI o resultado é o mesmo, porém, com uma diferença maior entre o percentual do segundo e terceiro colocado. Nesta parcial, Eliezer não tem uma quantidade de votos parecida com a de Douglas e respira com bastante tranquilidade na lanterna.

Os números dos brothers na votação do BBB 22 do DCI são: Laís em primeiro com 87,33%, Douglas em segundo com 8,29% e Eliezer em último com apenas 4,35%. No total foram computados quase 191 mil votos.

Para comparar com o resultado apontado pelo DCI e UOL, também consultamos o Diário do Nordeste, que soma mais de 28 mil votos até agora. No portal, Laís também assume a liderança com uma larga distância dos adversários, a sister tem 86,6%, enquanto seus adversários somam 7,8% (Douglas) e 5,6% (Eliezer).

Como está a votação do BBB nas redes sociais?

Como o Twitter é um rede social muito utilizada por fãs do reality show, também consultamos algumas enquetes de grande expressão na rede social. No perfil do Vai Desmaiar, que soma mais de 40 mil votos até agora, Laís aparece com 67,1%, Eliezer vem em segundo com 29,3% e em último está Douglas, com apenas 3,6%.

Na enquete do Hugo Gloss, dos mais de 35 mil votos computados, 71,3% deles são de Laís. Eliezer está na segunda posição com 23,5%, enquanto Douglas assume a lanterna da votação BBB 22 com 5,2%.

Quem votou em quem?

Arthur é o líder da semana e votou em Laís, a sister pôde contra golpear e indicou Douglas Silva para a berlinda. Depois a casa votou e Eliezer foi parar no nono paredão da edição. Gustavo, que havia sido o mais votado entre os eliminados da temporada, que participaram de uma dinâmica na última quinta-feira (17), conseguiu escapar ao vencer a prova bate e volta. Nesta semana, 6 brothers votaram de forma secreta, enquanto os demais revelaram suas indicações de forma aberta na sala do programa durante a votação do BBB 22.

Pedro Scooby votou em Eliezer (confessionário)

Jessilane votou em Eliezer (confessionário)

Paulo André votou em Eliezer (confessionário)

Eliezer votou em Paulo André (confessionário)

Laís votou em Pedro Scooby (confessionário)

Linn da Quebrada votou em Paulo André (confessionário)

Lucas votou em Eliezer (voto aberto)

Douglas Silva votou em Eliezer (voto aberto)

Gustavo votou em Eliezer (voto aberto)

Natália votou em Paulo André (voto aberto)

Eslovênia votou em Paulo André (voto aberto)

Quando é a eliminação?

O dia em que Eliezer, Douglas ou Laís deixará o confinamento do Big Brother Brasil será amanhã, terça-feira (22), previsto para começar às 22h20, depois da novela Um Lugar ao Sol. A votação do BBB 22 ficará aberta até o programa ao vivo e pouco antes de seu habitual discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt informará o encerramento da enquete oficial do programa. Depois que deixar a casa, o eliminado irá conversar com Rafa Kalimann no Bate-Papo BBB com o eliminado e Paulo Vieira no Big Terapia.

