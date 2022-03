Como está a votação do BBB 22: quem sai terça-feira (29/03)

Como está a votação do BBB 22? Lucas está em perigo de sair do programa - Foto: Reprodução/Globo

Lucas, Pedro Scooby e Paulo André tiveram azar e foram parar no décimo paredão da edição. Porém, apenas um deles corre o real risco de deixar o programa na terça-feira, dia 29 de março, segundo as parciais que consultamos nesta manhã de segunda-feira (28). Como está a votação do BBB 22? Resultados de enquetes já indicam quem será o próximo eliminado do reality show.

Como está a votação do BBB 22?

Lucas é apontado como o eliminado desta semana na votação BBB 22, o brother está com as maiores porcentagens das enquetes do UOL, DCI e Diário do Nordeste, consultadas às 10h20 desta segunda-feira (28).

Nas três parciais, o brother assume a liderança com folga e fica longe das porcentagens dos adversários de berlinda. A primeira posição de Lucas no UOL soma 77,01% dos mais de 81 mil votos computados até agora. Paulo André vem na segunda posição com 11,99% dos votos para sair e Pedro Scooby fica próximo do percentual do aliado, com 11%.

No DCI, o cenário se repete para Lucas, que é líder da votação. O capixaba soma 83,93% de um total de mais de 163 mil votos. O segundo e terceiro lugar desta parcial se invertem, Scooby aparece com 9,91% e Paulo André fica na lanterna com 6,14% dos votos para sair.

No Diário do Nordeste, dos quase 5 mil votos computados, 69,3% deles pertencem exclusivamente a Lucas. O brother é seguido por Paulo André, que está em segundo com 20,6%. Em último, assim como na votação do UOL, aparece Pedro Scooby, o surfista tem 10,1% dos votos por enquanto.

Como está a votação do BBB nas redes sociais?

As enquetes das páginas Vai Desmaiar, Votalhada e Hugo Gloss no Twitter, consultadas na faixa das 10h00 desta segunda (28), também apontam Lucas como o eliminado da semana.

No Vai Desmaiar, que tem mais de 40 mil votos somados, Lucas assume a liderança com 73%. Em seguida vem Pedro Scooby, que tem 21,9%. Depois, Paulo André soma apenas 5,1% dos votos na lanterna da votação.

Como está a votação do BBB 22 na conta do Hugo Gloss também mostra Lucas na liderança, com 78,5% dos mais de 31 mil votos computados até agora. O brother na segunda posição é Scooby, com 17,2%. Em último está Paulo André, com apenas 4,3% dos votos para sair.

A parcial do BBB 22 do Votalhada também mostra Paulo André respirando aliviado na lanterna, enquanto Lucas amarga a liderança com 70,8% dos votos. Pedro Scooby está na vice-liderança com 24,8%, enquanto Paulo André tem apenas 4,5%. No total, mais de 13 mil votos foram computados na enquete.

Quem escapou do 10º paredão?

Eliezer quase caiu na décima berlinda da edição, o brother conseguiu vencer a prova bate e volta e fugiu do paredão. Na disputa estavam também Lucas e Pedro Scooby, Paulo André não ganhou o direito a uma vaga na prova, pois foi indicado pela líder Lina e acabou mandado direto para a berlinda.

Quem votou em quem

Paulo André votou em Lucas

Douglas Silva votou em Lucas

Pedro Scooby votou em Lucas

Arthur Aguiar votou em Lucas

Gustavo votou em Lucas

Eliezer votou em Lucas

Eslovênia votou em Douglas Silva

Lucas votou em Eliezer

Natália votou em Pedro Scooby

Jessilane votou em Pedro Scooby

Lucas usou o contragolpe para puxar Eliezer

Que horas começa a eliminação na terça-feira (29)?

O BBB 22 de terça-feira (29), dia de eliminação, vai começar às 23h15, depois da novela Pantanal. Segundo a programação oficial da Rede Globo, o início tanto da novela quanto do reality show foram adiados por causa da partida entre o Brasil e a Bolívia nas eliminatórias da Copa do Mundo. Geralmente, a novela vai ao ar na faixa das 21h e o Big Brother Brasil depois das 22h.

A última eliminada da temporada até então foi Laís:

