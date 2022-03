Gshow votação BBB 22: como votar para eliminar no 10ª paredão

O décimo paredão da temporada vai eliminar mais participante da edição. Com paredão formado neste domingo, dia 27 de março, a votação BBB 22 no Gshow vai definir quem sai e quem continua na casa lutando pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Gshow votação BBB 22

A votação BBB 22 do Gshow é a única enquete oficial do programa, então para eliminar um participante é necessário que seus votos sejam depositados lá. Qualquer outra enquete ou parcial não interfere no resultado do reality show. Além disso, o Gshow não mostra como anda a votação em tempo real, o programa só revela os números computados na berlinda – e a porcentagem de cada emparedado – depois que a votação é encerrada, nas noites de terça-feira.

Como votar no site do Gshow

Para eliminar um dos três emparedados do décimo paredão da edição, será necessário ter um cadastro no site oficial do reality. Caso nunca tenha participado de uma votação BBB 22 no Gshow, você terá que apertar o botão ‘entrar’, na lateral superior direita e depois em ‘cadastre-se’. Informe o seu nome completo e data de nascimento, depois insira um e-mail válido. Você receberá a confirmação por e-mail, siga os passos indicados e pronto, você já terá login e senha para acessar o site.

Depois, entre na aba do Big Brother Brasil do Gshow e em seguida clique na enquete de votação do BBB 22. Confira os nomes e votos dos emparedados e clique em quem deseja eliminar, cuidado para não errar. O próximo passo será selecionar a caixinha ‘sou humano’ e pronto, você receberá uma mensagem que informa que o seu voto foi computado. Você poderá repetir o processo quantas vezes quiser, não há limite de votos.

Como votar no aplicativo

Para quem prefere fazer tudo pelo celular, é possível votar no site do Gshow por uma aba do seu navegador mobile ou optar pelo aplicativo oficial. Vá na loja de apps do seu aparelho e depois pesquise por ‘Gshow’, em seguida aperte ‘instalar’.

Você precisará de um cadastro, será informado o mesmo conteúdo que é pedido no site, a diferença é que você encontrará o botão ‘cadastre-se’ na lateral inferior direita. Depois vá na página do BBB 22 e acesse a votação, agora é só clicar em um emparedado e confirmar o voto.

Dinâmica do 10º paredão

O décimo paredão da edição conta com a seguinte dinâmica: indicação da líder Lina, os dois mais votados da casa são enviados ao paredão e o mais votado entre eles dá um contragolpe. Um deles escapa com a prova bate e volta, quem é indicado pelo líder não tem esse direito e fica de fora da disputa.

Quem a líder Lina vai indicar?

Lina somou algumas conversas com suas aliadas sobre o voto que dará no décimo paredão, a sister precisou mudar de plano depois que Paulo André venceu a prova do anjo e pretende dar a imunidade para Arthur, até então o alvo da cantora. Agora, ela está indecisa entre Paulo André, que já a mandou para o paredão, Douglas e Scooby.

Lina disse para Natália que irá sentar com os três e conversar sobre jogo antes da formação. A famosa comentou que agradecerá a liderança, que foi cedida pelos três, e explicará as justificativas que usará durante a décima formação de paredão da temporada.

Leia também

Festa do BBB 22 ontem: novo barraco entre Natália, Linn e Jessi