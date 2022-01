A prova do anjo do BBB 22 começa que horário? A disputa é realizada no final da manhã e começo da tarde - Foto: Reprodução/Globo

Prova do anjo BBB 22 horário: que horas começa no sábado (29/1)

Quem acompanha apenas os programas diários do Big Brother Brasil e passa longe do Pay Per View é acostumado a assistir a prova do anjo já editada, as disputas pelo colar de imunidade costumam ser longas e não são realizadas ao vivo. Já para quem gostar de saber em tempo real o que está acontecendo, é importante ficar por dentro do horário que a prova do anjo no BBB 22 acontece no confinamento para não perder nada.

Qual o horário da prova do anjo do BBB 22?

É esperado que a disputa aconteça no final no começo da tarde de hoje, sábado (29), entre às 12h00 e 14h00. O horário exato da prova do anjo não é revelado pela produção do BBB 22, mas geralmente a competição acontece sempre na mesma faixa de horário, por isso é possível prever parcialmente quando a disputa irá acontecer.

Na semana passada (21), o horário da prova do anjo do BBB 22 foi perto das 14h, então é bom ficar de olho na movimentação do confinamento, se os brothers já estão confinados, trocaram as roupas por peças leves para a disputa, foram chamados na sala pela produção, entre outras dicas, para ter uma noção de quanto tempo falta para a prova começar.

A prova do anjo de hoje do BBB 22 será a segunda da temporada, o anjo não será autoimune, como na primeira semana de programa. O vencedor da disputa escolherá um colega durante a formação de paredão de domingo (30) e vai entregar a imunidade para ele, ou ela, antes do início da votação.

Além de poder imunizar um aliado, o anjo da semana ganha um prêmio almejado por muitos, um almoço especial com direito a uma mensagem em vídeo enviada pela família e amigos. E como nem tudo é só recompensa, a tarefa árdua do ganhador do anjo é definir quem serão os participantes no castigo do monstro da semana.

Como assistir a prova do anjo do BBB 22

Há duas maneiras de assistir a prova do anjo do BBB 22, no horário em que começa, porém esta opção ao vivo é paga, ou na edição noturna do programa, totalmente de graça.

Para quem quer assistir a prova do anjo do BBB 22 ao vivo, é necessário ter acesso ao Pay Per View. Assim, é necessário assinar um pacote da Globoplay, entre os valores de R$ 19,90 e R$ 89,90, ou contratar o Pay Per View pela operadora que presta serviço de TV a cabo na sua casa. É necessário já ter a televisão por assinatura, pois o PPV é um pacote adicional.

Caso não queria assistir a prova do anjo do BBB 22 no horário que começa e não ligue de perder a disputa ao vivo, o reality show sempre exibe o resumo da disputa no programa diário, transmitido na TV Globo depois da novela Um Lugar ao Sol. Neste caso, não é necessário pagar nada, pois o programa noturno é de graça por passar na TV aberta e pode ser acompanhado pela televisão ou aba “Agora na TV” da Globoplay, também gratuitamente.

Como vai ser o paredão da semana

O escolhido para a imunidade do anjo terá grande poder nesta semana. O brother ou sister que estiver com o colar terá que colocar alguém direto no paredão.

A formação de berlinda será da seguinte forma: o anjo dará o primeiro passo da noite e imunizará alguém. Em seguida, o líder da semana fará sua indicação. A dupla que venceu a prova do líder indicará mais uma pessoa. Depois, será a vez do imunizado do anjo indicar alguém ao paredão.

O próximo passo será a votação da casa, 9 participantes dirão seus votos para Tadeu Schmidt de forma secreta no confessionário e os outros 9 vão revelar seus alvos na sala mesmo, em uma votação aberta.

Em seguida, será realizada a prova bate e volta para que alguém escape da berlinda. O paredão será triplo e alguém deixará a casa na próxima terça (1).

As conversas sobre jogo estão a todo vapor no confinamento:

Programação do Big Brother

Segunda-feira: jogo da discórdia;

Terça-feira: eliminação;

Quarta-feira: festa do líder;

Quinta-feira: prova do líder;

Sexta-feira: neste dia pode acontecer tanto prova do anjo do BBB 22 quanto a festa, a dinâmica é decidida pela produção;

Sábado: este dia também não tem grade exata definida, a cada semana a produção define se o anjo e a festa do final da semana serão realizados no sábado ou sexta-feira;

Domingo: almoço do anjo, formação de paredão e prova bate e volta.

