Almoço do anjo do BBB 22 hoje: Arthur leva Tiago, PA e Lucas

Hoje, domingo (19), Arthur Aguiar curtiu o almoço do anjo após vencer a disputa pelo colar da imunidade realizada no sábado. O ator convidou Tiago, Paulo André e Lucas para acompanhá-lo na refeição especial, e ainda pôde assistir a um vídeo gravado por sua família. Veja como foi o almoço do anjo do BBB 22.

Como foi o almoço do anjo do BBB 22 hoje

Por volta das 14h, no horário de Brasília, Arthur convidou Tiago, PA e Lucas para o almoço do líder do BBB 22 hoje, e em seguida os quatro subiram para o espaço multiuso da casa do Big brother. Os participantes vibraram com a decoração do lugar e, em seguida, eles se sentaram no carro da 99 para assistir a mensagem da família.

A mensagem começou com a mãe do brother e depois passou para o irmão caçula. O recado terminou com uma declaração de Maira Cardi e da filha do casal, dizendo que está tudo bem do lado de fora do reality. Arthur não conseguiu conter as lágrimas e ficou bastante emocionado em rever os familiares.

“O sonho do Arthur sempre foi ser pai porque ele queria ser aquele pai que ele não teve, então ele me falou: eu estou com medo do dano que isso pode fazer nela. Eu estou aqui para dizer que está tudo bem”, disse a esposa do ator. O vídeo terminou com Maira e a pequena Sophia mandando beijo para o confinado do BBB 22.

Um dos pratos escolhidos pelo anjo para o almoço foi carbonara. Mas na web, os comentários também foram sobre Lucas, que foi para o almoço com o roupão do líder – peça que o estudante não desgruda.

Quem Arthur vai imunizar com o colar do anjo

Assim que venceu a prova do anjo, Arthur já tomou sua decisão. Em uma conversa com Tiago Abravanel na tarde de sábado, ele disse que pretende imunizar Natália durante a formação de paredão deste domingo.

O neto de Silvio Santos questionou se o ator pretendia dar o colar para Natália ou Paulo André. “Para a Natália. Vou dar para a Natália porque eu não sei qual vai ser a dinâmica. E por mais que as pessoas falem que ‘ah, ninguém vai votar’ primeiro que eu não acredito nisso. E segundo que, se for alguém que resolve puxar ela, por exemplo? Entendeu? Vai uma pessoa e fala que vai puxar ela, sacou?”, justificou o marido de Maíra Cardi.

Natália esteve em três dos quatro paredões do BBB 22 até agora. A sister tem sido um alvo constante da casa, assim como Arthur Aguiar.

No primeiro paredão, a designer de unhas recebeu 31,12% dos votos na disputa contra Luciano e Naiara Azevedo. Na ocasião, o bailarino deixou a disputa.

Natália foi para o paredão novamente na segunda semana, dessa vez com Rodrigo e Natália, e recebeu 26,1% dos votos. O gerente comercial foi eliminado.

Depois de conseguir uma imunidade na terceira semana, Natália esteve na quarta berlinda do reality. A modelo recebeu poucos votos, somando apenas 12,08%. Bárbara foi a eliminada da semana.

Quem está no monstro?

Arthur colocou Laís e Larissa no monstro. Nesta semana, as sisters tiveram que se vestir de fita cassete e lápis. As duas castigadas devem se revezar no toca fitas localizado no gramado. O local deve permanecer ocupado o tempo todo por pelo menos um delas e quem estiver fora, deve carregar um lápis para todo o lado. Elas ainda perderam 300 estalecas.

Larissa não gostou nada de receber o castigo. Enquanto almoçava na tarde de ontem, ela deu a entender que quer se vingar do ator. “Não vai esquentar não, Lari, essa comida?”, questionou Brunna Gonçalves. “Nada. Vingança é um prato que se come frio”, disse a ‘vidraceira’.

Os internautas também não gostaram da escolha de Arthur. Parte do público esperava que ele colocasse Jade Picon no monstro.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 hoje está marcado para começar às 23h10, horário de Brasília, na Globo. Durante o programa de hoje, o público vai assistir aos melhores momentos da festa de ontem, que contou com o show de Thiaguinho.

O quinto paredão também será formado durante o programa. O anjo imunizará uma pessoa, enquanto o líder indicará um brother ao paredão.

Nesta semana, a votação será diferente. A casa será divida em três grupos, e cada um deles deve indicar uma pessoa dos outros dois times. Depois, será realizada a prova bate e volta.

