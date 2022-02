Regras da semana BBB 22: como será a dinâmica do 5º paredão

Uma novo ciclo começou no Big Brother Brasil na última quinta-feira (17). Lucas venceu a prova do líder e terá que indicar um brother ao paredão. Além disso, a votação da casa também será realizada de forma diferente. Abaixo, veja quais são as regras da semana do BBB 22.

Regras da semana BBB 22

As regras da semana foram anunciadas durante o programa ao vivo de quinta-feira por Tadeu Schmidt. No mesmo dia, Lucas venceu a prova do líder em uma disputa que exigiu habilidade dos brothers.

Na sexta-feira, o big fone tocou. Quem atendeu foi Brunna Gonçalves – a dançarina mandou Gustavo para o paredão.

A prova do anjo será realizada neste sábado (19). Quem ganhar a disputa vai imunizar um brother no domingo, durante a formação da quinta berlinda. O anjo também escolhe o castigo do monstro e tem direito a um almoço especial e a um vídeo gravado pela família e amigos.

No domingo, será hora de formar o paredão. Anjo imuniza um e líder indica um. Em seguida, a casa será divida em três grupos. Cada time deve indicar, em consenso, um participante de um dos outros dois grupos.

Gustavo e os indicados da casa disputaram a prova bate e volta, e um deles escapa do paredão.

Quinta-feira (17/02): prova do líder vencida por Lucas

Sexta-feira (18/02): Big Fone; Brunna atendeu e mandou Gustavo para o paredão

Sábado (19/02): prova do anjo, definição do castigo do monstro + festa com show de Thiaguinho

Domingo (20/02): formação de paredão triplo e prova bate e volta

Segunda-feira (21/02): jogo da discórdia

Terça-feira (22/02): eliminação

Quem é o favorito para vencer o BBB 22?

A favorita para vencer o BBB 22 é Linn da Quebrada. A cantora tem 43,87% dos votos da enquete UOL e desponta como uma possível campeã do prêmio de R$1,5 milhão.

Arthur Aguiar está em segundo lugar, com 30,85% dos votos. Quem fecha o pódio é Natália, com 6,81% de favoritismo.

Há também quem não vença o reality de jeito nenhum – pelo menos até agora. Jade Picon é a sister mais odiada do reality, com 48,86% de rejeição dos votantes da enquete.

Arthur Aguiar vem em em seguida, com 7,36% dos votos. Laís fecha o top 3 menos queridos, com 7,08%.

A enquete não tem influência sobre o jogo e é utilizada apenas para consulta de opinião do público.

Quem já se apresentou no BBB 22?

Alok e Ferrugem foram os artistas que já se apresentaram no BBB 22. Neste sábado, haverá uma nova festa com atração. Dessa vez, será Thiaguinho quem vai comandar o evento.

Os brothers estavam há duas semanas sem shows na festa. Alguns deles até chegaram a comentar que o motivo seria por eles estarem ‘flopados’, ou seja, o programa não estaria fazendo o mesmo sucesso dos últimos dois anos.

De certa forma, eles não estão errados. O público vinha reclamando nas redes sociais que o jogo estava ‘morno’ e que os brothers estavam com medo de se comprometer. Entretanto, a chegada de Larissa e Gustavo, que passaram dois dias na casa de vidro, deu uma movimentada na rotina dos brothers.

O público pode assistir os melhores momentos da festa e da convivência dos brothers no programa diário que vai ao ar após a novela Um Lugar ao Sol.

