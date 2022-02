Douglas vibrou ao rever a família na mensagem do Anjo do BBB 22, especialmente as filhas.

Como foi o almoço do anjo do BBB 22 de Douglas, o DG

Como foi o almoço do anjo do BBB 22 de Douglas, o DG

Neste domingo 27/02, Douglas foi presenteado com o almoço do anjo BBB 22 e, de quebra, recebeu mensagem da família. Ao lado dos amigos Paulo André, Gustavo e Pedro Scooby, o ator de Cidade de Deus vidrou ao rever a família, especialmente o recado das filhas.

Aproveite e siga o DCI no Google News

Como foi o Almoço do Anjo do BBB 22

Por volta das 14h, no horário de Brasília, Douglas, Paulo André, Gustavo e Pedro Scooby subiram para o espaço multiuso da casa para o almoço do anjo do BBB 22. Douglas recebeu o recado da esposa Carolina Brito, com quem é casado desde 2008, e também das filhas Maria Flor, 10, e Morena, 1.

Os participantes vibraram com a decoração do lugar e, em seguida, eles se sentaram no carro da 99 para assistir a mensagem da família. O cardápio do almoço foi feijoada.

Com o poder do anjo da semana, Douglas colocou Vinicius e Jessilane no mostro. A dupla se fantasiou de carro de som e precisou percorrer a casa e, para completar, cada um perdeu 300 estalecas.

Quem fica imune com o colar do anjo do BBB 22

Douglas é o anjo da semana no BBB 22 e cogita dar o colar da imunidade para Gustavo, que semana passada enfrentou seu primeiro paredão.

Arthur e Lucas já estão no paredão da semana, que ainda vai eleger mais duas pessoas a berlinda: um votado pela casa e o outro pelo líder. Este último não terá direito a participar da prova “bate-volta”. Pedro Scooby está imune, pois foi a dupla de PA na prova do líder da última quinta.

O líder da semana Paulo André mira colocar no paredão as amigas Jessilane ou Linn da Quebrada. O atleta não descartou emparedar Larissa em razão do comportamento no jogo.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 deste domingo, 27 de fevereiro, está marcado para ir ao ar às 23h10, horário de Brasília, logo após o Fantástico. A edição de hoje do Big Brother Brasil vai mostrar os melhores momentos do almoço do anjo, além dos últimos acontecimentos da casa e a formação de paredão.

O BBB 22 hoje deve acabar por volta da 1 da manhã.

Para acompanhar, basta sintonizar na Globo no horário indicado ou fazer um cadastro gratuito no Globoplay. A plataforma de streaming exibe toda a programação da emissora ao vivo, basta clicar em ‘Agora na TV’.

Leia também as últimas notícias do Big Brother Brasil.