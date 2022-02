Como votar na Casa de Vidro do BBB 22: enquete Gshow

A votação da Casa de Vidro do BBB 22 já começou e agora está nas mãos do público os rumos do jogo. Larissa e Gustavo devem entrar no jogo? Veja como votar na Casa de Vidro pelo Gshow e participe da edição.

Como votar na Casa de Vidro

Para participar da votação da casa de vidro do BBB 22, acesse o site do Gshow, clique em Big Brother Brasil e escolha “sim” ou “não”. É necessário ter um cadastro na plataforma, seja para votar pelo celular ou computador.

Para realizar o seu cadastro, caso ainda não tenha, vá no endereço https://gshow.globo.com/, clique no botão “entrar” na aba lateral superior direita e depois em “cadastre-se”. Você terá que informar o seu nome completo, um e-mail válido, a sua data de nascimento e criará uma senha entre 8 e 15 dígitos.

Depois será necessário passar pela verificação de robôs ao selecionar a caixinha “sou humano” e também apertar a caixinha “Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade”. Por último, aperte “cadastrar” e pronto. A partir daí você começará a dar seu votos.

Acesse a página do BBB 22 no Gshow e clique na enquete da Casa de Vidro, a votação estará logo no começo da página. Confira as opções, selecione a que deseja e depois passe pela verificação de robôs. Aguarde a confirmação que o seu voto foi confirmado e repita o processo quantas vezes quiser.

A votação da Casa de Vidro ficará no ar até o domingo, a enquete será encerrada antes da formação de paredão da semana. Se Gustavo e Larissa conquistarem o “sim”, já poderão participar da nova votação da casa.

votação casa de vidro BBB 22 Pelo aplicativo

Para quem não quer acessar o site, o Gshow também disponibiliza um aplicativo. Para votar na Casa de Vidro por lá também é simples.

O primeiro passo é procurar pela versão mobile do Gshow na loja de aplicativos do seu aparelho e instalá-lo. Caso já tenha cadastro, faça login, se não tiver uma conta por lá, é só clicar na aba lateral inferior direita e realizar seu registro.

O passo a passo de como votar na Casa de Vidro pelo aplicativo é o mesmo. Acesse a enquete oficial na página do Big Brother Brasil, selecione a opção desejada e passe pela verificação de robôs. Também não há limite de votos no aplicativo.

Participantes Casa de Vidro

Caso entrem de fato no programa, Larissa e Gustavo estarão imunes na formação de paredão desta semana. No entanto, a dupla terá que votar. Eles precisarão em consenso escolher um participante do reality para receber o voto deles, que será aberto.

Gustavo é formado em direito e tem 31 anos de idade. O curitibano trabalhou no tribunal de justiça durante 8 anos e agora investe em um empreendimento gastronômico.

Larissa tem 25 anos e é do interior do Pernambucano. A jovem trabalha com a internet e também é coordenadora de marketing.

O primeiro contato da dupla com o elenco da temporada foi na manhã de sexta-feira (11), depois que Douglas Silva apertou o botão no jardim que liberava a Casa de Vidro. Gustavo e Larissa passaram o dia conversando com os confinados pelo vidro da academia e transmitiram muitas informações externas para os participantes.

Parciais até agora

A votação oficial está liberada e até agora as parciais estão mostram opiniões divergentes. A enquete do UOL não está favorável a Gustavo e Larissa. Já na votação do DCI, o “sim” vem ganhando, porém, com uma margem pequena. Consultamos as duas parciais na manhã deste sábado, às 07h18, e a dupla parece estar com dificuldade para conseguir a aprovação do público.

UOL

Na votação da enquete do UOL sobre a casa de vidro, a alternativa “não, deixa tudo como está” está na frente com 60,13% dos votos. Já a opção “sim, entrem logo” aparece com apenas 39,87%. O total de votos computados até agora ultrapassa os 35 mil.

Este é o mesmo cenário que aparecia ontem (11) na parcial, antes da dupla conversar com Tadeu Schmidt no programa ao vivo e ter maiores interações com os confinados.

DCI

Já parcial da enquete do DCI, a situação é mais favorável aos dois, os mais de 16 mil votos computados até agora mostram que 50,26% do público quer Larissa e Gustavo no programa. Os que votaram “não” pela entrada dos brothers foram 49,74% do total de votos.

A diferença está pequena, mas a opinião pública na sexta-feira era outra, o “não” da enquete do DCI estava vencendo. Assim, percebe-se que aos poucos, Larissa e Gustavo conseguiram conquistar alguns novos fãs nestas últimas 24 horas.

Quando surgiu a Casa de Vidro pela primeira vez no BBB?

A primeira edição do reality show que trouxe a dinâmica da Casa de Vidro foi o Big Brother Brasil 9.

A temporada contou com dois confinamentos de vidro na verdade, a primeira casa foi instalada em um shopping do Rio de Janeiro, local em que Daniel, Josiane, Emanuel e Maíra foram confinados. O público votou e Emanuel e Josiane foram os escolhidos como novos integrantes do elenco da edição.

Mais tarde, naquele mesmo BBB, outra Casa de Vidro surgiu no reality show, desta vez no jardim da casa, bem parecido com o que tem acontecido agora em 2022. André Cowboy e Mayra Cardi, esposa de Arthur Aguiar, disputaram por vaga no confinamento, mas no final os dois conseguiram entrar no programa.

