Como votar no BBB 22 Gshow em Vini, Scooby ou Gustavo

O oitavo paredão do Big Brother Brasil está formado: veja como votar no BBB 22 para definir quem deixa a competição nesta semana.

O paredão do Big Brother Brasil está definido e Vini, Scooby e Gustavo correm o risco da eliminação. Na próxima terça-feira, 15 de março, um deles deixará o programa pela porta principal e dará adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão: veja como votar no BBB 22 e participar da próxima eliminação do programa.

VOTE AQUI NA ENQUETE BBB 22

Como votar no BBB 22 Gshow

Se você está procurando como votar no BBB 22, o DCI explica: primeiro, é preciso criar um cadastro usando nome e e-mail no GShow – o portal de entretenimento da Globo onde a emissora gerencia todas as votações. Além do material do Big Brother Brasil, o cadastro no GShow dá ao usuário o acesso aos principais conteúdos da emissora e transmissões exclusivas.

No site www.gshow.globo.com, basta localizar a enquete oficial da berlinda com a votação da semana. Ao clicar na enquete, as três opções de possíveis eliminados serão mostradas com nome e foto. O próximo passo de como votar no BBB 22 é clicar em uma das opções e, depois, apertar em “Sou Humano” para processar o voto. A mensagem de confirmação da Rede Globo deverá ser exibida na sequência.

Não existe limite de votos: o usuário com cadastro ativo pode votar quantas vezes quiser enquanto a enquete permanecer aberta.

Resultado da votação do BBB 22

O resultado da votação do BBB 22 será revelado no programa da terça-feira, 15 de março. O BBB está previsto para começar às 22h15 (horário de Brasília), logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’. Além da eliminação, o programa também contará com o resumo da semana e mais um episódio do ‘Cat BBB’ com Dani Calabresa.

O reality será transmitido na TV e na internet. Para assistir no GloboPlay é preciso ter uma conta no serviço de streaming da emissora. Por lá, existem dois formados: o mesmo sinal da TV aberta e os sinais das câmeras exclusivas espalhadas dentro do confinamento, no estilo pay-per-view.

Nesta semana, 13 participantes seguem no BBB 22.

Grupo Pipoca: Laís (Médica); Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia); Eliezer (Designer e Empresário); Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo); Lucas (Engenheiro e Estudante de Medicina); Natália (Modelo e Designer de Unhas); Vinicius (Bacharel em Direito) e Gustavo (Bacharel em Direito).

Grupo Camarote: Arthur Aguiar (Ator e Cantor); Pedro Scooby (Surfista); Paulo André Camilo (Atleta Olímpico); Douglas Silva (Ator) e Linn da Quebrada (Cantora e Atriz).

