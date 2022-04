Como votar no BBB 22 na final entre Arthur, Douglas e Paulo André

Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André são os três finalistas do Big Brother Brasil e um deles se tornará o campeão da temporada na terça-feira. Saiba como votar no BBB 22 na final e ajudar a escolher o vencedor da atual temporada do reality show.

Como votar no BBB 22 na final?

O público do Big Brother Brasil já pode escolher quem deve vencer o programa. A votação está aberta desde o fim do programa ao vivo deste domingo e segue até o início do programa ao vivo na terça-feira.

Quem quiser participar da votação precisa primeiro se registrar no Gshow, portal oficial onde os votos são contabilizados: gshow.globo.com. O sistema pede dados como nome, data de nascimento, e-mail e solicita a criação de uma senha. Os internautas que já tiverem participado de outras votações só precisam fazer o login.

Hora de escolher um dos finalistas para vencer o programa. Localize a página oficial do BBB 22 no Gshow e clique sobre quem deve ser coroado campeão.

O portal também pede uma validação de segurança e e necessário clicar na caixinha ‘sou humano’ – o processo é para evitar que torcidas usem robôs para votar.

Não há limites de votos. O público pode participar quantas vezes quiser.

Quem são os finalistas?

Paulo André, Arthur Aguiar e Douglas Silva são os três finalistas do BBB 22. Eliezer foi eliminado na noite de domingo com 65,76% dos votos e terminou em 4º lugar.

Um deles vai levar o prêmio de R$1,5 milhão e um caro 0km. O segundo lugar fica com R$150 mil e o terceiro sai com R$50 mil.

Sem surpresas, os meninos do quarto grunge conseguiram chegar até o último dia do reality. Apontados como os nomes favoritos do programa, o trio chegou junto até a final – apenas quem ficou de fora foi Pedro Scooby, eliminado no 16º paredão da temporada.

BBB 22 Dia 101

O BBB 22 termina oficialmente em 26 de abril, mas ainda irá render mais um episódio especial. Na quinta-feira, 28, a Globo exibe o programa dia 101, em que todos os outros participantes se reúnem na casa para ‘lavar a roupa suja’ e conversarem sobre possíveis mágoas deixadas durante o programa.

O capítulo especial é gravado e o público só assiste o que a edição coloca no ar. O pay-per-view do dia 101 termina logo depois que o programa anunciar o nome do vencedor.

Todos os participantes eliminados do programa devem estar lá, com exceção de Rodrigo Mussi, que ainda se recupera do acidente sofrido em março deste ano. Ainda não se sabe se Maria, desclassificada do programa, e Tiago Abravanel, que desistiu da atração, serão convidados para participar da dinâmica.

O BBB dia 101 existe desde o ano passado, quando o programa teve a duração de 100 dias pela primeira vez, devido ao sucesso de audiência e repercussão da atração. Apesar da atual temporada ter desagrado o público, que tem chamado o BBB 22 de uma das piores edições da história do reality, a atração também terá 100 dias.

