A votação do paredão do BBB 22 segue aberta até domingo

Como votar no BBB 22 para eliminar Arthur, Eli ou Douglas no Gshow hoje

Arthur, Eliezer e Douglas estão no último paredão da temporada e a votação já está aberta. Os fãs já podem escolher o participante que deve deixar a casa no domingo e ficar fora da final. Veja como votar no BBB 22 para eliminar no Gshow hoje.

Para aprender como votar no BBB 22 para eliminar no Gshow hoje – última berlinda da temporada – basta entrar no site oficial do reality.

O público que quiser participar primeiro precisa registrar no Gshow, portal oficial onde os votos são contabilizados (gshow.globo.com) e inserir alguns dados como nome, data de nascimento, e-mail e criar uma senha. Quem já tiver cadastro só precisa fazer o login.

Em seguida, siga os passos:

– Localize a página oficial do BBB 22 no Gshow;

– Escolha um dos três emparedados para deixar a casa;

– Faça a validação de segurança para concluir o processo;

Tem limite de votação no Gshow? Não há limites de votos e os internautas podem participar quantas vezes quiserem. Os fãs mais engajados aproveitam para fazer mutirões para manter seu brother favorito na casa.

Quando será a eliminação?

A eliminação será no domingo, 24 de abril, a partir das 23h10, na Globo. O programa começa logo após a exibição do Fantástico.

Com o programa na reta final, a edição de domingo deve deixar a eliminação para ser exibida no final do reality. A atração tem o costume de recapitular os momentos mais marcantes dos três meses de competição. Depois, é aberta a votação para que o público escolha quem será o campeão dessa temporada.

Para assistir, basta sintonizar no canal aberto da Globo. Também é possível acompanhar o programa pelo Globoplay, que libera o sinal da emissora gratuitamente mediante cadastro.

Quem vai vencer o BBB 22?

Arthur Aguiar é o grande favorito para vencer o BBB. Na manhã desta sexta-feira, 22, o ator somava 74,13% dos votos da enquete UOL e deve se tornar um grande campeão e levar o prêmio de R$1,5 milhão. Os outros participantes seguem com porcentagens baixas.

Se Arthur realmente ganhar o BBB 22, essa será a primeira vez que um camarote vencerá o programa. Além disso, será a primeira vez em seis anos que um homem vencerá o programa.

Relembre os vencedores:

Kléber Bambam (BBB 1), Rodrigo Leonel (BBB 2), Dhomini Ferreira (BBB 3), Cida dos Santos (BBB 4), Jean Wyllys (BBB 5), Mara Viana (BBB 6), Diego Alemão (BBB 7), Rafinha Ribeiro (BBB 8), Max Porto (BBB 9), Marcelo Dourado (BBB 10), Maria Melilo (BBB 11), Fael Cordeiro (BBB 12 ), Fernanda Keulla (BBB 13), Vanessa Mesquita (BBB 14), Cézar Lima (BBB 15), Munik Nunes (BBB 16), Emily Araújo (BBB 17), Gleici Damasceno (BBB 18), Paula Von Sperling (BBB 19), Thelma Assis (BBB 20) e Juliette Freire (BBB 21).

