Finalistas BBB 22: como será dinâmica e quando o público irá conhecê-los

Público conhecerá finalistas do BBB 22 no próximo domingo - Foto: Reprodução/Globo

Ansioso pra saber quem serão os finalistas do BBB 22? O nome dos três brothers que vão para a final do programa, em 26 de abril, devem ser anunciados no próximo domingo, quando a votação para decidir quem merece levar o prêmio de R$1,5 milhão for aberta. Veja o que sabemos sobre o último dia do reality até agora.

Quem são os finalistas do BBB 22?

O público deve descobrir quem são os finalistas do BBB 22 no próximo domingo, 24 de abril. No mesmo dia, a votação para que os espectadores possam escolher o campeão será aberta no Gshow, como de costume.

Pela primeira vez na história do programa, o top 6 é formado apenas por homens: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Gustavo, Paulo André e Pedro Scooby. Sendo assim, o programa será vencido por um homem pela primeira vez em seis anos – desde 2016 apenas mulheres levaram o prêmio para casa.

Ainda não há informações sobre como será a final do BBB 22. A produção deve anunciar nos próximos dias quais serão as atrações musicais e se o elenco irá se reunir para assistir o último episódio do reality show.

No último dia, os três finalistas ganham a oportunidade de assistir ao programa ao vivo junto com o público. É montada toda uma estrutura no gramado, além do pódio em que o escolhido pelo público sobe para simbolizar a vitória.

Qual é o prêmio do BBB 22? Os três finalistas do Big Brother Brasil levam prêmios em dinheiro. O primeiro lugar embolsa R$1,5 milhão e ainda ganha um carro 0km; o segundo ganha a quantia de R$150m mil; e o terceiro R$50 mil.

Quem é o favorito para vencer o BBB 22?

Pedro Scooby é o favorito para vencer o BBB 22, de acordo com a enquete UOL, consultada às 17h do dia 19 de abril. O surfista está no topo da lista dos mais queridos pelo público, com 54,71% dos votos.

Arthur Aguiar vem em seguida, mas como uma porcentagem um pouco menor, com 22,78% da preferência da audiência.

Quem fecha o top 3 é Douglas Silva, com 17,55% dos votos. Os três primeiros colocados são do mesmo grupo, assim como a quarta posição que fica com Paulo André – o atleta soma 3,38% dos votos.

Já Eliezer e Gustavo aparecem sem chances de vencer o reality. O designer tem apenas 0,79% e o paranaense 0,78%. Os dois estão no 16º paredão da temporada.

Relembre os vencedores do BBB 22

Desde que o BBB adotou ao modelo Camarotes e Pipocas, no BBB 20, nenhum famoso ainda venceu a edição. Essa pode ser a chance de um brother convidado pela produção do programa de se tornar campeão do reality show.

O valor do prêmio também sofreu mudanças ao longo do tempo. A atração começou pagando R$500 mil ao vencedor, até a quarta edição. Da quinta à nona, o prêmio era de R$1 milhão. Foi apenas em 2010 que o programa reajustou o valor para R$1,5 milhão.

BBB 1 – Kléber Bambam

BBB 2 – Rodrigo Leonel

BBB 3 – Dhomini Ferreira

BBB 4 – Cida dos Santos

BBB 5 – Jean Wyllys

BBB 6 – Mara Viana

BBB 7 – Diego Alemão

BBB 8 – Rafinha Ribeiro

BBB 9 – Max Porto

BBB 10 – Marcelo Dourado

BBB 11 – Maria Melilo

BBB 12 – Fael Cordeiro

BBB 13 – Fernanda Keulla

BBB 14 – Vanessa Mesquita

BBB 15 – Cézar Lima

BBB 16 – Munik Nunes

BBB 17 – Emily Araújo

BBB 18 – Gleici Damasceno

BBB 19 – Paula Von Sperling

BBB 20 – Thelma Assis

BBB 21 – Juliette Freire

