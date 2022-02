Como votar no BBB 22 Gshow para eliminar Brunna, Gustavo ou PA

Veja como votar no BBB 22 e participar da decisão para eliminar o próximo participante do maior reality do país.

O 5º paredão do Big Brother Brasil está formado e é composto por Brunna, Gustavo e Paulo André. Na próxima terça-feira, 22 de fevereiro, um deles será dará adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão e será eliminado do reality. Veja como votar no BBB 22 e ajudar a definir o nome do quinto eliminado da edição.

VOTE: QUEM DEVE SAIR DO BBB 22

Como votar no BBB 22 – GShow

Para votar no paredão desta semana, o internauta precisa visitar o portal oficial de entretenimento da Rede Globo, o GShow, no endereço www.gshow.globo.com. No portal, basta localizar a enquete oficial da semana, com a pergunta “Quem deve sair?”.

Com a enquete aberta, basta clicar no participante que deve ser eliminado, selecionar a opção com a foto do eliminado e checar na caixa “Sou Humano”. O voto será computado depois de pressionar o botão “confirmar”.

Para votar, é preciso criar um cadastro com nome e e-mail no GShow. Com o login ativo, é possível votar quantas vezes quiser, inclusive no aplicativo do GShow.

Quem está no paredão?

O paredão desta semana é formado por três participantes e um deles será eliminado.

Gustavo: o participante que entrou para o confinamento por meio da casa de vidro foi para o paredão depois que Brunna Gonçalves atendeu o Big Fone e indicou o novo brother ao paredão. Ele foi o primeiro emparedado da edição.

Brunna: a participante foi o alvo do líder, Lucas. Ela fez sua estreia no paredão desta semana e, por ter sido votada pelo líder, ficou de fora da prova Bate e Volta.

Paulo André: o atleta enfrenta seu primeiro paredão após ser votação pelo grupo do confessionário. A votação contou com Linna, Jessi, Natália e Tiago.

Quando será a 5ª eliminação do Big Brother Brasil

O anúncio da quinta eliminação será feito, ao vivo, no programa de terça-feira, 22 de fevereiro. O reality vai começar depois da novela Um Lugar ao Sol, às 22h30 (horário de Brasília), tanto na TV Globo quanto no GloboPlay – o serviço de streaming da Rede Globo.

Se quiser assistir na TV, basta sintonizar no canal aberto da emissora. No online, basta assinar o serviço de streaming da Rede Globo, o GloboPlay, que conta com planos a partir de R$ 24,00. Para isso, é só visitar o www.globoplay.globo.com e escolher um dos formatos disponíveis: o usuário pode escolher entre ver o formato editado para o canal aberto ou as câmeras exclusivas com transmissão 24 horas por dia – tipo Pay-Per-View.

Para ver o mesmo conteúdo da Globo na internet, basta clicar na aba ‘Agora na TV’. Para ver o sinal do Pay-Per-View, é só visitar a página do Big Brother Brasil e clicar em ‘Acompanhe ao vivo’.

