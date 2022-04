Como votar no paredão Gshow entre Linn, Eliezer e Gustavo

A votação da berlinda entre Linn, Eliezer e Gustavo já está aberta. O público pode escolher um dos três brothers até o início do programa ao vivo de domingo, quando ocorrerá a eliminação. Para isso, é necessário saber como votar no paredão no Gshow, portal oficial onde os votos são contabilizados.

Como votar no paredão no Gshow para eliminar

Todas as votações do BBB 22 ocorrem no Gshow, portal oficial de entretenimento da Globo. É somente pelo endereço https://gshow.globo.com/ que os votos são contabilizados.

O sistema Globo requer um cadastro para que o usuário possa participar das votações e ter acesso a conteúdos exclusivos. O cadastro é rápido e simples – quem já participou outras vezes é só logar no portal com e-mail e senha.

O nome e as fotos dos três emparedados aparecem na página de votação. Depois, é só clicar em cima do escolhido, fazer a validação de segurança e confirmar o voto.

Os internautas podem participar quantas vezes quiserem até o momento em que a votação for encerrada. Os votos foram abertos hoje, 8 de abril, e serão encerrados pelo apresentador Tadeu Schmidt, em 10 de abril, ainda no início do programa ao vivo, por volta das 23h.

Quem está no paredão do BBB 22 e como votar no paredão Gshow

Linn, Eliezer e Gustavo estão no paredão do BBB 22. A dinâmica aconteceu na sala da casa, como de costume, e começou com o colar da imunidade.

Sem surpresas, Pedro Scooby imunizou Paulo André, seu parceiro no jogo. Ao contrário do que ocorreu semana passada, o anjo não foi autoimune. Em seguida, Douglas indicou Linn da Quebrada direto para a berlinda. O ator justificou sua escolha ao dizer que a artista é sua antagonista no jogo, por isso votaria pela eliminação da moça.

A formação da berlinda seguiu com a votação da casa que, dessa vez, foi para salvar. Elizer foi o menos votado – zero votos -, e foi parar na berlinda. Ele teve direito a um contragolpe e puxou Gustavo para acompanhá-lo. Como acontece nos paredões extras, não houve prova bate-volta.

No domingo, um dos três emparedados deixa o BBB 22 pela cozinha. Os que ficarem na competição participam de uma nova prova do líder e formam uma nova berlinda, na mesma noite.

Prova do anjo BBB 22: ainda vai ter?

Com o BBB 22 na reta final, a prova do anjo não é realizada em todos os paredões. Na semana passada, quando ocorreu a primeira berlinda extra da temporada, não houve colar da imunidade na dinâmica de domingo. Foram quatro emparedados, sem direito a anjo e prova bate-volta.

Porém, nesta sexta, houve a disputa pelo anjo – Pedro Scooby foi o vencedor. É provável que o paredão de domingo, depois da eliminação, seja formado apenas pela indicação do líder, votos da casa e algum outro fator surpresa que ainda será anunciado pela produção do programa.

Ainda não se sabe quando será a última prova do anjo e castigo do monstro. Geralmente, a produção avisa quando isso ocorre.

BBB 22 enquete favorito

As votações e as berlindas seguem acontecendo no programa, mas parte do público já tem um favorito – é o que mostra a enquete UOL.

Em consulta realizada na noite desta sexta-feira, 8 de abril, quando o paredão foi formado, Arthur Aguiar aparece em primeiro lugar no ranking de quem deve vencer o programa, com 59,10% dos votos. O ator ficou ainda mais forte depois de voltar de um paredão falso realizado na última semana.

Pedro Scooby, seu parceiro de jogo, está em segundo lugar com 23,23% dos votos da enquete. Apesar da postura anti-jogo do surfista no começo do programa, ele conseguiu conquistar fãs e agora é um forte candidato ao pódio do BBB 22.

Paulo André fecha o top 3 com 8,31% doa votos. Os três fazem parte do mesmo grupo, que ao longo da temporada, se consagrou como o time mais forte.