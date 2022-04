Quem ganhou a prova do anjo do BBB 22? Disputa foi realizada no período da tarde desta sexta (8) - Foto: Reprodução/Globo

Quem ganhou a prova do anjo hoje no BBB 22: vencedor da 12ª disputa

Quem ganhou a prova do anjo no BBB 22 hoje, sexta-feira, 8 de abril? Disputa não é autoimune e acontece no mesmo dia em que o novo paredão da temporada será formado. Atual edição do reality show está em reta final e termina no dia 26 de abril.

Quem ganhou a prova do anjo hoje no BBB 22?

Quem ganhou a prova do anjo do BBB 22 hoje vai ser revelado por volta das 15h00 ou 16h00. As disputas do anjo não têm hora exata para começar e geralmente acontecem entre o meio-dia e às 14h00, por isso o resultado da prova pode variar. Além disso, há provas compridas e curtas no programa, o que afeta o horário em que o vencedor do colar de imunidade é divulgado. Acompanhe a disputa em tempo real no DCI!

Por enquanto, participaram da prova Jessilane, Linn da Quebrada, Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Paulo André, Gustavo, Natália e Eliezer. Douglas Silva fica de fora por ser o líder da semana. Um sorteio pode ser realizado antes do início da prova e alterar os competidores da disputa.

Quem já foi imunizado no BBB 22?

Quem ganha a prova do anjo no BBB 22 e não se trata de uma semana autoimune, tem o poder de imunizar um colega durante a formação de paredão. Nesta semana, a disputa não será autoimune, assim alguém será imunizado durante a votação da casa.

Eliezer foi o primeiro imunizado da temporada, ele recebeu o colar de Rodrigo Mussi na segunda semana de programa. Na semana seguinte, Bárbara ficou imunizada ao vencer a prova do anjo e ainda pôde imunizar Laís.

Depois, Paulo André e Pedro Scooby venceram o 4º anjo e imunizaram Douglas Silva. O quinto anjo foi vencido por Arthur Aguiar, que livrou Natália da disputa. Na semana seguinte, Douglas Silva ganhou e deu o colar de imunidade para Gustavo. Arthur venceu mais duas vezes e em ambas as ocasiões presentou Paulo André com a imunidade.

Depois, Lucas Bissoli foi quem ganhou a prova do anjo da semana e livrou Eslovênia da votação. Por último, Paulo André venceu e imunizou Arthur na décima prova do anjo. A primeira e décima primeira prova do anjo do BBB 22 foram autoimunes.

Quem já foi monstro no BBB 22

Quem ganha a prova do anjo no BBB 22 também tem a difícil missão de decidir quem serão os participantes a sofrerem com os perrengues do castigo do monstro. O tema e a quantidade de confinados no castigo são definidos pela produção do programa. Cada escolhido perde 300 estalecas e vai direto para a xepa, caso esteja no vip.

Quem já foi monstro na temporada:

Eliezer e Naiara Azevedo

Paulo André, Jade e Brunna

Arthur Aguiar, Pedro Scooby e Douglas Silva

Lucas, Natália e Linn da Quebrada

Larissa e Laís

Jessilane e Vinícius

Linn da Quebrada, Laís e Eslovênia

Eliezer e Vinícius

Eliezer e Gustavo

Eslovênia e Lucas

Paulo André e Arthur Aguiar

Como será a dinâmica do próximo paredão do BBB 22

O próximo paredão será formado nesta sexta-feira, dia 8 de abril, terá três emparedados e não será realizado prova bate e volta. Quem ganhou a prova do anjo do BBB 22 vai informar para quem vai o colar de imunidade e em seguida o líder Douglas Silva poderá fazer sua indicação.

Depois, a casa vai ao confessionário, mas ninguém vai indicar em quem quer votar: nesta semana a dinâmica será diferente e cada participante que entrar no confessionário irá salvar um colega, até que sobre apenas um confinado. Este que sobrar vai estar automaticamente no paredão e poderá puxar mais alguém para a berlinda.

