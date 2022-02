Covid no BBB 22? Entenda o que está acontecendo

Quem está com Covid no BBB 22? Vinícius pode estar com infectado - Foto: Reprodução/Globo

Possíveis casos de covid-19 no BBB 22 tem preocupado o público e a emissora. O alerta se acendeu com a tosse de Vinicíus, que tem gerado reclamações dos brothers nos últimos dias. Além disso, Luciano, eliminado na semana passada, testou positivo depois de apenas 48 horas fora da casa.

Quem está com Covid no BBB 22?

Vinícius é um dos participantes que vem apresentado sintomas de covid nos últimos dias. No programa ao vivo de ontem (31), o cearense afirmou que estava com tosse. Ele já vinha reclamando dos sintomas gripais e foi medicado pela produção do BBB. Em conversa no quarto Lollipop, porém, disse que os remédios não estavam fazendo efeito.

A tosse persistente do brother deixou o público em alerta e levou o nome de Vyni para um dos assuntos mais comentados no Twitter. Apesar do sintoma, a Globo afirmou em nota ao UOL que “os participantes seguem bem e estão sendo acompanhados constantemente por uma equipe médica que fica à disposição 24 horas por dia”. A emissora também relembra que desde o início agiu com transparência em relação a situação do coronavírus.

Entretanto, segundo informações do colunista Alessandro Lo-bianco, do iG, para o programa A Tarde É Sua, a emissora está apreensiva com os possíveis casos de covid. Além de Vyni, outros dois participantes podem estar infectados pelo coronavírus.

Lo-bianco revelou que a emissora iria testar os três brothers na tarde desta terça. A informação ainda não foi confirmada pela Globo.

O relógio preto usado pelos brothers também teria indicado que os sinais vitais de Vinícius estavam alterados. O dispositivo foi montado por uma equipe de médicos e possui um oxímetro e medidor de febre.

Na semana passada, os espectadores já haviam ficado intrigados após Luciano testar positivo para a doença depois de dois dias após sua eliminação. O ator e bailarino precisou cancelar sua participação no ‘BBB – A Eliminação’ no Multishow e ficar em isolamento.

Participantes entraram mais tarde após testarem positivo

Se caso as suspeitas se confirmarem, Vyni não será o único participante do BBB que testou positivo. No começo da temporada, Linn da Quebrada, Jade Picon e Arthur Aguiar entraram no reality show três dias depois dos demais jogadores por estarem infectados com a covid-19.

Os três membros do grupo Camarote foram diagnosticados no hotel e precisam cumprir mais dias de isolamento segundo recomendação médica.

O anúncio foi feito antes mesmo da revelação dos nomes dos participantes dessa temporada. Na época, os internautas suspeitaram que esse seria o motivo para o atraso na divulgação da lista oficial.

Linn, Jade e Arthur entraram na casa no dia 20 de janeiro, quinta-feira. Eles não foram prejudicados na dinâmica do jogo.

