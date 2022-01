Gshow BBB 22: votação para eliminar Rodrigo, Jessi ou Natália

A votação no Gshow para a segunda berlinda do BBB 22 já está aberta. Na noite do último domingo (30), Jessilane, Natália e Rodrigo foram os indicados da casa e do líder para formarem o segundo paredão do programa. Abaixo, veja como votar para eliminar um brother da disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão.

Como participar da votação no Gshow do BBB 22?

A votação para eliminar um dos participantes da nova temporada do Big Brother Brasil ocorre no site do Gshow, de forma gratuita.

Antes de tudo, é necessário ter um cadastro no portal da Globo. São pedidos alguns dados como nome completo, data de nascimento, e-mail e será solicitada a criação de uma senha.

Feito isso, já é possível participar. Primeiro, vá até a página do BBB no Gshow e clique sobre o banner que diz ‘Paredão BBB22: vote para eliminar. Jessilane, Natália ou Rodrigo?’. Embaixo, está a foto dos três emparedados.

Basta clicar sobre o brother escolhido, fazer a validação de segurança e confirmar. O voto é computado em poucos segundos e não há limite da participação. A audiência pode votar quantas vezes quiser.

Na enquete do DCI, a votação está contra Natália. A sister tem 44,82% das intenções de votos dos leitores, enquanto Rodrigo está em segundo lugar com 31,42%. Na terceira posição está Jessilane, que não corre riscos de sair nessa berlinda, com 23,76% dos votos.

A enquete do veículo não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação.

Programação BBB 22

O reality continua nesta semana com mais ‘fogo no parquinho’ para os espectadores. Hoje (31), será realizado o jogo da discórdia. Na última segunda-feira, os brothers precisaram montar seus pódios.

Ainda não se sabe qual será a dinâmica, mas o público espera algo que cause intriga entre os confinados. Além disso, o programa deve mostrar os principais acontecimentos após a formação do paredão ontem.

Amanhã, é o dia da eliminação. O programa de terça-feira também costuma exibir VT’s dos participantes, além do CAT BBB sob o comando de Dani Calabresa. Na quarta, é a vez de Paulo Vieira divertir o público com o Big Terapia.

A semana segue com a festa do líder, nova prova para definição do rei ou rainha da semana e disputa do anjo. O cronograma do próximo ciclo deve ser exibido pelo apresentador Tadeu Schmidt durante a edição ao vivo na quinta-feira.

Como assistir o BBB ao vivo

O BBB 22 vai ao ar diariamente na Globo, na faixa das 22h15. O horário pode variar de acordo com a programação da emissora.

Além dos programas diários, o público pode acompanhar o Big Brother Brasil durante 24 horas por dia através do pay-per-view. Para isso, é necessário ter um dos planos pagos do GloboPlay.

É possível adquirir planos anuais parcelados em até 12 vezes ou optar por pagamentos mensais, com preços a partir de R$24,90. A plataforma aceita cartões de crédito, débito e carteiras digitais.

Leia também:

que horas o BBB 22 hoje, segunda-feira, dia de discórdia (31/01)