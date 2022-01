Cronograma BBB 22 tem prova do líder, paredão triplo e bate e volta

Foi dada a largada para a disputa do prêmio de R$1,5 milhão no Big Brother Brasil. Nesta semana, serão realizadas as primeiras provas que valem imunidade e liderança. Também haverá a chegada dos últimos três participantes do Camarote na casa. Abaixo, veja o cronograma do BBB 22.

Hoje tem festa no BBB 22? Confira o cronograma BBB 22

A semana começou com uma prova de resistência valendo imunidade para o time Pipoca. Depois de 12 horas de disputa, Laís e Bárbara saíram vencedoras, e além da imunização, também ganharam R$10 mil reais em compras na loja patrocinadora do programa. Os melhores momentos da disputa serão exibidos na edição desta quarta-feira (19).

Na quinta, os três participantes que testaram positivo para covid-19 e precisaram adiar a entrada no reality finalmente vão chegar na casa. À noite, o público acompanha a prova de imunidade para os famosos.

A prova do líder fica para sexta-feira (21). A disputa será uma “superprova” para ambos os grupos e um brother ficará com a liderança e outro será o anjo autoimune.

A festa fica para o sábado e a formação de paredão acontece no domingo. A primeira berlinda da temporada será tripla: o líder indica um brother, há o contragolpe do indicado do líder e cada um da casa vota em duas pessoas para o paredão. Indicado no contragolpe e os dois mais votados pela casa jogam a Prova Bate e Volta.

Quarta-feira, 19 de janeiro: não há atividades;

Quinta-feira, 20 de janeiro: entrada dos famosos e prova entre os camarotes; vale imunidade para uma dupla;

Sexta-feira, 21 de janeiro: superprova entre pipocas e camarotes, valendo a liderança e um anjo autoimune;

Sábado, 22 de janeiro: festa;

Domingo, 23 de janeiro: imunização do anjo, indicação do líder e contragolpe do indicado pelo líder. A formação de paredão será triplo, e por isso, cada um da casa vai indicar duas pessoas. Por fim, haverá uma prova bate e volta.

Quem falta entrar do Camarote?

Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Jade Picon são os três integrantes do grupo Camarote que ainda não entraram no BBB 22.

A participação dos três teve que ser adiada por testarem positivo para a covid-19. Eles continuam confinados no hotel e devem entrar na casa mais vigiada do Brasil na manhã de quinta-feira.

Dentro do reality, os brothers já desconfiam que novos participantes vão entrar no programa. Afinal, eles estão em número ímpar dentro da casa.

Na manhã desta quarta-feira, Tiago Abravanel cravou os nomes dos famosos que devem entrar no programa. Antes mesmo da divulgação oficial dos participantes do programa, já circulavam rumores na internet que a cantora, o ator e a influenciadora digital faziam parte do Camarote.

Como assistir o BBB 22?

O BBB 22 vai ao ar diariamente, às 22h15, horário de Brasília, de acordo com o cronograma oficial da Rede Globo.

Há dois modos de assistir o reality. O primeiro é o mais comum, sintonizando no canal aberto. O segundo é através do pay-per-view disponibilizado no GloboPlay.

Os assinantes da plataforma de streaming podem acompanhar a rotina d0s brothers durante 24 horas por dia. É necessário ter um dos planos pagos, que começam a partir de R$24,90 mensais.

O serviço oferece duas câmeras principais, além do acesso a todos os outros cômodos da casa: os dois quartos, sala, cozinha, piscina, jardim, confessionário, chuveiro e academia, além do mosaico.

Neste ano, o programa é apresentado por Tadeu Schmidt, com direção geral de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho.

