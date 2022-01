Que horas começa o BBB 22 hoje, quarta-feira (19/1) e programação

Que horas começa o BBB 22 hoje (19)? Depois da novela Um Lugar ao Sol, nesta quarta-feira, será exibido o terceiro episódio desta nova temporada do reality show da TV Globo. O programa comandado por Tadeu Schmidt ainda tem muita novidade para esta primeira semana de edição.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 vai começar às 22h15 hoje, quarta-feira, 19 de janeiro de 2022, depois da exibição atual novela das 21h, de acordo com o cronograma oficial da TV Globo. O programa terá no ar o total 45 minutos e depois dará espaço ao Cinema Especial com o filme “Quando Nasce uma Estrela“.

Nesta quarta, serão mostrados trechos da primeira prova de resistência da temporada. A disputa valendo imunidade foi iniciada na noite de terça-feira (18) entre duplas do time pipoca e seguiu pela madrugada e manhã de hoje.

Para assistir ao vivo e de graça o programa de hoje do BBB 22, que começa às 22h15, é só sintonizar na TV Globo depois novela Um Lugar ao Sol. Também é possível acompanhar o episódio desta quarta pela aba “Agora na TV” da Globoplay, seja por uma televisão Smart, celular, computador ou tablet.

O site libera gratuitamente o acesso a aba que permite acompanhar a programação ao vivo da TV Globo, no entanto, é necessário ter uma conta na plataforma. Não é preciso pagar nada para fazer o cadastro.

Valores do Pay Per View do BBB 22

Qualquer pacote da Globoplay permite que você tenha acesso as câmeras do confinamento, seja ele o mais barato ou o mais caro. Os preços são:

Globoplay – R$ 24,90 por mês ou 12x de R$ 19,90 no plano anual: acesso ao Pay Per View, catálogo da Globoplay, mais 1 ano de Deezer Premium grátis e 3 meses de Apple TV+ de presente.

Globoplay e Disney+ – R$ 43,90 por mês ou 12x de R$ 37,90 no plano anual: Pay Per View, catálogo da Globoplay, catálogo do Disney+, 1 ano de Deezer Premium grátis e 3 meses de Apple TV.

Globoplay e discovery+ – R$ 38,90 por mês: Pay Per View, catálogo da Globoplay, catálogo do Discovery+, 1 ano de Deezer Premium grátis e 3 meses de Apple TV.

Globoplay + canais ao vivo – R$ 49,90 por mês ou 12x de R$ 42,90 no plano anual: acesso ao Pay Per View, catálogo da Globoplay, catálogo do canal Viva, mais 1 ano de Deezer Premium grátis e 3 meses de Apple TV+ de presente.

Globoplay e Telecine – R$ 49,90 por mês: Pay Per View do BBB 22, catálogo da Globoplay, catálogo Telecine, 3 meses de Apple TV e 1 ano de Deezer.

Também há pacotes que combinam mais de um combo: Globoplay + canais ao vivo e Disney+ por R$ 69,90 ao mês ou 12x R$ 59,90 no anual; Globoplay e Premiere por R$ 69,90 ao mês ou 12x de R$ 64,90 no anual; Globoplay + canais ao vivo e Telecine por R$ 74,90 ao mês e Globoplay + canais ao vivo e Premiere por R$ 89,90 por mês ou 12x de R$ 84,90 no plano anual.

Como será a primeira formação de paredão da edição

O primeiro paredão desta temporada vai ser realizado no domingo, dia 23 de janeiro de 2022, dia em que o BBB 22 começa depois do Fantástico, o horário exato ainda não foi divulgado pela TV Globo. Neste dia de votação, três participantes vão parar na berlinda.

Cinco brothers estarão imunes, dois do time pipoca, dois do camarote e mais o vencedor do anjo autoimune, que será definido pela super prova de sexta-feira (21). O líder indicará alguém, que ganhará o direito de um contragolpe e depois os competidores do BBB 22 vão votar em dois colegas de confinamento cada no confessionário.

Os dois mais votados da casa e o alvo do contragolpe do indicado pelo líder vão participar da prova bate e volta e alguém escapará da berlinda. Assim, o paredão triplo desta primeira semana de programa estará formado.

Programação dos próximos dias

Quinta-feira: prova de imunidade entre os integrantes do camarote

Sexta-feira: super prova que vai definir o líder e o anjo autoimune

Domingo: formação de paredão

