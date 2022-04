Cronograma da semana BBB 22 hoje: como será a formação do paredão

Mais um ciclo começa no Big Brother Brasil na noite desta quinta-feira, 14 de abril. O cronograma da semana do BBB 22 hoje começa com a prova do líder; na sexta, é hora de formar mais um paredão, com eliminação na domingo. Confira tudo o que vai rolar na casa nos próximos dias.

Qual o cronograma da semana BBB 22 hoje

Quinta-feira, 14 de abril – Prova do líder

Sexta-feira, 15 de abril – Formação de paredão quádruplo

– Líder indica duas pessoas

– Casa vota no confessionário para mandar mais um

– Mais votado pela casa tem direito a um contragolpe

Não haverá mais prova do anjo. Por estar nas semanas finais, o reality não realiza mais a disputa pelo colar da imunidade. Isso porque restam apenas sete brothers na casa e se mais alguém, além do líder, ficar imune, sobram poucas opções para votos.

A eliminação acontece no domingo. Logo em seguida, será realizada mais uma prova do líder e formação de paredão. As regras serão explicadas durante o programa ao vivo de domingo pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Reta final do BBB 22

O programa segue no ritmo intenso para eliminar mais quatro brothers até a data da final, marcada para 26 de abril. Seguem na disputa: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Gustavo, Jessilane, Paulo André e Pedro Scooby. Apenas três sobem no pódio.

O que muda na reta final é a prova do anjo, que deixa de ser realizada. O programa segue com duas festas por semana, às quartas e sextas ou sábados. Além disso, em breve, um dos quartos deve ser fechados. Na noite de ontem, os meninos até ‘invadiram’ o Lollipop, que está vazio desde que todos os seus membros foram eliminados.

Quando restarem apenas quatro participantes na casa, é provável que o programa realize uma prova para decidir quem deve garantir a primeira vaga na final. Os outros três vão para a votação popular e um deles deixa a disputa antes da grande final.

Em 2021, a prova foi de resistência e Fiuk foi o vencedor. Em 2020, a disputa foi um quiz de conhecimentos gerais sobre a própria edição do programa e Manu Gavassi levou a melhor. Ambos terminaram em terceiro lugar de suas respectivas edições.

Pela primeira vez, há mais membros do Camarote do que da Pipoca. O BBB pode ter o seu primeiro ganhador famoso caso as previsões das redes sociais sejam assertivas – os meninos do quarto grunge estão com grande torcida entre a audiência.

