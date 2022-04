Quem ganhou a prova do anjo hoje no BBB 22? Veja a dinâmica

A disputa pelo colar da imunidade do BBB 22 costuma acontecer na sexta ou no sábado no BBB 22. No entanto, com o programa na reta final, ainda não se sabe quem ganhou a prova do anjo hoje e se as disputas continuarão acontecendo ou se foram encerradas de vez. O apresentador Tadeu Schimdt irá explicar a dinâmica da semana durante o programa ao vivo desta quinta, 14 de abril.

Quem ganhou a prova do anjo hoje?

Ainda não há informações se haverá prova do anjo amanhã, sexta-feira, ou se a dinâmica já foi encerrada. As regras do próximo paredão serão explicadas pelo apresentador no início do programa ao vivo de hoje. No entanto, o reality costuma parar de realizar a disputa nas semanas finais.

Isso porque restam apenas sete brothers na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão. Se um deles ganha imunidade, além do líder, sobram poucas opções para serem votadas ao paredão.

Com o fim da disputa pelo colar da imunidade, chega ao fim também o almoço especial e o castigo do monstro. Houve um monstro extra na segunda-feira, no qual Eliezer foi escolhido por Natália para ficar com uma fantasia de polvo durante um dia inteiro. O designer ficou bastante irritado com a mineira, pois estava na liderança e não queria cumprir a tarefa durante o seu reinado.

A prova do anjo já havia deixado de acontecer em todos os paredões. A disputa passou a ser realizada nas sextas-feiras, pois as berlindas começaram a ser formadas nas noites de sexta. Nos paredões de domingo, há apenas uma nova prova do líder, sem colar da imunidade.

Quem já foi anjo no BBB 22?

Até agora, foram realizadas doze provas do anjos. Arthur Aguiar foi o participante que mais venceu a disputa, com três vitórias. Rodrigo, Paulo André e Pedro Scooby foram bicampeões. Já Eliezer é que foi para mais monstros durante o reality.

Os escolhidos para o castigo do monstro perdem 300 estalecas e quem estiver no VIP vai direto para a xepa. Foram poucos os anjos que escolheram pessoas que estavam no VIP do líder para saírem do grupo privilegiado. O último foi Paulo André, que tirou Eslovênia e Lucas do grupo de Linn da Quebrada – isso, inclusive, foi citado pela cantora durante a justificativa de sua indicação do líder, na qual ela escolheu o atleta para ir para a berlinda.

1ª semana – Rodrigo. Monstros: Eliezer e Naiara Azevedo.

2ª semana – Rodrigo. Monstros: Paulo André, Jade Picon e Brunna Gonçalves.

3ª semana – Bárbara. Monstros: Arthur Aguiar, Pedro Scooby e Douglas Silva.

4ª semana – Paulo André e Pedro Scooby. Monstros: Lucas, Natália e Linn da Quebrada.

5ª semana – Arthur Aguiar. Monstros: Larissa e Laís.

6ª semana – Douglas Silva. Monstros: Jessilane e Vinícius.

7ª semana – Arthur Aguiar. Monstros: Linn da Quebrada, Laís e Eslovênia.

8ª semana – Arthur Aguiar. Monstros: Eliezer e Vinícius.

9ª semana – Lucas. Monstros: Eliezer e Gustavo.

10ª semana – Paulo André. Monstros: Eslovênia e Lucas.

11ª semana – Jessilane. Monstros: Paulo André e Arthur Aguiar.

12ª semana – Pedro Scooby. Monstros: Eliezer e Natália.

