Descobriram o paredão falso? Jessi desvenda dinâmica de Boninho

Arthur Aguiar está há menos de 12 horas no quarto secreto do BBB 22 e já descobriram o paredão falso no confinamento. Tudo aconteceu na madrugada desta quarta-feira (6), quando Jessilane foi até a academia do reality show.

Descobriram o paredão falso no BBB 22?

Jessilane descobriu o paredão falso da edição e já fez questão de contar para os colegas de confinamento. A professora de biologia ficou a par da dinâmica pois o boneco de Arthur Aguiar não foi retirado da parede da academia, o que sempre acontece depois que alguém é eliminado no programa.

A sister foi até a academia depois de conversar com os colegas sobre um possível paredão falso no BBB 22, Gustavo, Lina e a professora debatiam sobre a possibilidade de uma berlinda de mentira a essa altura do reality show. Quando Jessilane viu o boneco de Arthur, saiu correndo do local e já gritou para os colegas: “o Arthur ainda está na academia, gente é paredão falso”.

A participante pegou o boneco do brother e mostrou para os demais. “Olha aqui, paredão falso”, afirmou. Lina espalhou a informação para alguns brothers que estavam na cozinha. “Muito estranho”, disse Eliezer.

Outra pista que mexeu com a cabeça dos brothers foi o aviso de manutenção externa. Os confinados estranharam pois quando o jardim foi liberado novamente, nada estava diferente. “Não fizeram nada”, comentou Eliezer. E os brothers estavam certos, já que nenhuma manutenção aconteceu e todos foram presos na casa por conta do card que Arthur usou na sala de controle.

Quando Arthur volta para a casa?

Mesmo que descobriram o paredão falso, o cronograma continua o mesmo. Arthur irá retornar ao confinamento amanhã, quinta-feira (7), por volta do meio-dia. Segundo Boninho, a dinâmica durará no total 36 horas, o brother foi parar no quarto secreto no final da noite de terça-feira (5).

Como será o retorno do ator ainda não foi informado. Ele pode usar uma fantasia como aconteceu com Carla Diaz no ano passado e surpreender os colegas, porém, nenhuma dica de como será o retorno foi revelado até então por Boninho ou Tadeu Schmidt.

Cards da sala de controle

No quarto secreto, Arthur tem o poder de movimentar a casa e assistir aos colegas. O telão do brother fica ligado o tempo todo, mas ele só consegue ativar o áudio das conversas se usar um dos cards disponíveis. Depois de usado uma vez, o card não pode ser escolhido novamente.

Os cards disponibilizados foram: cortar a água da casa, colocar todos na xepa, liberar um cooler para os brothers, acordar todos os participantes a qualquer hora e manutenção externa ou interna. Além disso, também há um card especial que só será liberado caso Arthur use todos os outros.

Até agora, 10 da manhã de quarta-feira, Arthur já mandou um cooler aos colegas, acabou com a água da casa e também prendeu os participantes na casa com uma manutenção externa.

