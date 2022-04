Dinâmica do paredão falso BBB 22: como será a estadia no quarto secreto

Arthur Aguiar foi escolhido pelo público para passar algumas horas no QG do big boss e controlar a casa mais vigiada do Brasil. A dinâmica do paredão falso do BBB 22 está diferente neste ano e dará ainda mais poderes para o vencedor da berlinda de mentirinha.

Entenda a dinâmica do paredão falso BBB 22

O paredão falso foi formado como todos os outros no BBB 22. Indicação do líder, contragolpe, votação da casa e ainda uma rodada extra da prova do líder que rendeu a chance da vencedora mandar um participante para a berlinda. Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada foram os escolhidos.

Na noite desta terça-feira, 5 de abril, o resultado será anunciado para a casa e para o público. Como acontece em todas as eliminações, o mais votado se despede dos colegas e sai pela porta do jardim. No entanto, ao invés de ir para os estúdios do BBB conversar com o apresentador, o brother será conduzido até o quarto secreto.

Por tempo a ser determinado pela produção, Arthur ficará no quarto e terá o poder de fazer algumas ‘trolagens’ com os colegas confinados. Ele terá quatro comandos: cortar água da casa, colocar todo mundo na xepa, acordar os brothers a qualquer hora, trancar todos no jardim ou trancar todos dentro da casa.

Arthur assistirá aos participantes por uma grande tela de TV, em um cômodo com decoração all black e algumas mordomias dignas de grupo VIP. O quarto secreto tem uma cadeira gamer e uma mesa de ativação com os comandos, que dão ainda mais poder ao falso eliminado.

Depois, ele retornará para a casa e surpreenderá todos os colegas com a volta triunfal. Ainda não se sabe se haverá mais alguma vantagem, como imunidade.

Quando o eliminado volta para a casa?

O tempo dos paredões falsos variam de acordo com cada edição. Em 2021, Carla Diaz passou um pouco menos de 48 horas no quarto secreto assistindo tudo o que se passava na casa mais vigiada do Brasil durante sua ausência.

Em 2019, com Gabriela, e 2018, com Gleici Damasceno, o paredão falso durou poucas horas, assim como em 2017 com Emily Araújo. A dinâmica é uma das mais comentadas pela audiência, mas costuma ser feita antes da reta final do programa.

O paredão falso foi formado logo depois da eliminação de Eslovênia. Linn foi indicada pelo líder Paulo André; Gustavo foi puxado no contragolpe, enquanto Arthur foi indicado por Jessilane e Eliezer levou quatro votos da casa.

Na quinta-feira, haverá uma nova prova do líder. O apresentador Tadeu Schmidt explicará a dinâmica da semana e o que muda com o paredão falso. Ainda não se sabe quando serão as outras berlindas extras, já que o programa anunciou o ‘modo turbo’ para eliminar seis brothers até a final que acontece em 26 de abril.

