Dinâmica da semana BBB 22: como será formado o 11º paredão

Uma nova dinâmica começa no BBB 22 nesta semana. Como de costume, o novo ciclo começa com a prova do líder nesta quinta-feira, 31 de março, disputa pelo anjo no sábado e formação de paredão triplo no domingo, com prova bate-volta.

Qual a dinâmica da semana BBB 22

A dinâmica do BBB 22 começa nesta quinta-feira, com a prova do líder. Na última vez, a disputa foi de resistência – Linn da Quebrada levou a melhor. É provável que a prova dessa semana seja de habilidade ou agilidade.

A disputa pelo colar do anjo é realizada aos sábados. A prova não tem horário certo para começar, mas costuma tem início no começo da tarde, por volta das 12h. O vencedor imuniza alguém no domingo, além de escolher quem deve cumprir o castigo do monstro e também ganha um almoço especial com direito a assistir um vídeo gravado pela família e amigos.

O domingo é marcado pela formação do paredão triplo. Depois da indicação do líder e da votação da casa, será realizada a prova bate-volta.

A semana segue com o jogo da discórdia na segunda-feira e eliminação na terça. Quarta os brothers curtem mais uma festa do líder.

Quinta-feira (31/03): prova do líder e divisão entre VIP e xepa. Horário: 22h35.

Sexta-feira (01/04): exibição dos principais acontecimentos da casa. Horário: 22h35.

Sábado (02/04): prova do anjo. Horário: 22h30.

Domingo (03/04): formação de paredão triplo + prova bate-volta. Horário: 23h15.

Segunda-feira (04/04): jogo da discórdia. Horário: 22h30.

Terça-feira (05/04): eliminação. Horário: 22h30.

Tem poder do veto essa semana?

Não tem poder do veto essa semana. Linn da Quebrada não poderá tirar ninguém da prova do líder – todos os brothers jogam com chances iguais de conquistar a liderança na décima primeira semana de jogo.

Dos dez participantes que ainda estão no jogo, cinco ainda não ganharam a prova do líder nenhuma vez. São eles: Eliezer, Eslovênia, Gustavo, Jessilane e Natália. De todos os jogadores, apenas Eslô ainda não foi ao paredão, escapando da berlinda por dez semanas consecutivas.

Arthur Aguiar, Douglas Silva, Linn da Quebrada, Paulo André e Pedro Scooby já ganharam uma liderança cada. Lucas, eliminado na última terça, foi o único do grupo dos anônimos a ganhar provas valendo a coroa da semana. Nenhum outro Pipoca foi líder ainda.

Divisão VIP e xepa

Depois de consagrada a liderança, o rei ou rainha da semana precisa dividir a casa entre VIP e xepa. Quem fica no VIP, o grupo mais privilegiado, ganha 1000 estalecas e tem todas as regalias: cardápio farto, lanchinhos na hora de fazer o mercado e ganha a chance de dormir no quarto do líder, caso seja convidado.

Quem fica na xepa ganha apenas 500 estalecas e precisa passar a semana se alimentando com itens básicos como arroz, feijão e carnes de segunda.

Os dois brothers que forem escolhidos para cumprirem o castigo do monstro ainda perdem 300 estalecas e quem estiver no VIP vai direto para a xepa. Jessilane e Eliezer são os participantes que mais ficaram tempo no grupo com menos privilégios, com sete semanas cada.

