Lucas ficou de fora do top 10 do programa ao deixar a casa na décima semana

Lucas foi quem saiu do BBB 22 nesta terça-feira, 29 de março. O brother foi o décimo eliminado do reality com 77,54% dos votos. Ele foi derrotada por Paulo André, que recebeu 18,05%, e Pedro Scooby, que somou apenas 4,41%.

Foram mais de 51 milhões de votos no Gshow, portal oficial onde ocorre a votação.

Lucas foi quem saiu do BBB 22 no décimo paredão da temporada. Ele recebeu seis votos da casa no último domingo e perdeu a prova bate-volta para Eliezer, escolhido por ele para ir para a berlinda no contragolpe. Esta foi a primeira e última berlinda do participante no jogo.

Paulo André foi parar na disputa pelo voto popular por meio da indicação da líder Linn da Quebrada – a escolha da cantora causou revolta na web. Já Pedro Scooby foi o segundo mais votado pela casa.

Durante sua trajetória no BBB 22, Lucas foi líder duas vezes e também ganhou a prova do anjo na nona semana do jogo. Em sua primeira liderança, o estudante fez uma escolha assertiva ao colocar Brunna Gonçalves no paredão – foram poucos líderes nesta edição que conseguiram de fato eliminar suas indicações.

Lucas não teve nenhuma grande rivalidade durante sua trajetória, apesar de ter trocado algumas farpas com Eliezer e o meninos do quarto grunge. Ele engatou um romance com Eslovênia, integrante do Lollipop, grupo bastante rejeitado pelo público.

Top 10 BBB

Com a confirmação de quem Lucas foi quem saiu do BBB 22, o elenco agora chegou ao top 10 do BBB 22, marcando a formação do início da reta final do programa. Nas próximas semanas, devem ocorrer mais eliminações e provas para definir quem vai para o pódio da vigésima segunda edição do Big Brother Brasil. O primeiro lugar leva R$1,5 milhão e um carro 0km, enquanto o segundo e o terceiro também levam prêmios em dinheiro.

Até agora, apenas Eslovênia ainda não foi para a berlinda. Arthur Aguiar é o campeão em vitórias na votação popular, escapando de quatro paredões. Natália voltou de três votações populares.

Com a eliminação de Lucas, sobram apenas dez brothers na competição. O jogo está balanceado: restam cinco integrantes do grupo Pipoca, formado pelos anônimos. e cinco do Camarote, com os famosos. O programa deve acelerar o ritmo nas duas últimas semanas para eliminar sete brothers antes da final, em 26 de abril.

Grupo Pipoca: Eliezer (Designer e Empresário); Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo); Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia); Gustavo (Bacharel em Direito) e Natália (Modelo e Designer de Unhas).

Grupo Camarote: Arthur Aguiar (Ator e Cantor); Douglas Silva (Ator); Linn da Quebrada (Cantora e Atriz); Pedro Scooby (Surfista) e Paulo André Camilo (Atleta Olímpico).

Quem já saiu do BBB 22?

1ª semana – Luciano: 49,31% dos votos

2ª semana – Rodrigo: 48,45% dos votos.

3ª semana – Naiara Azevedo: 57,77% dos votos.

4ª semana – Bárbara: 86,02% dos votos.

5ª semana – Brunna Gonçalves:76,18% dos votos.

6ª semana – Larissa: 88,59% dos votos.

7ª semana– Jade Picon: 84,93% dos votos.

8ª semana – Vinícius: 55,87% dos votos.

9ª semana – Laís: 91,25% dos votos.