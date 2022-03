Gustavo já está no paredão do BBB 22

Nova dinâmica da semana BBB 22 e até o dia 20 de março os rumos do jogo vão mudar. O paredão começou a ser formado com a decisão dos ex-participantes, que indicaram Gustavo, e para completar haverá contragolpe do indicado pelo líder. Veja a programação.

Arthur é o novo líder

Regras da dinâmica da semana BBB 22

Quinta-feira – 17 março – Dinâmica da semana BBB 22

12 pessoas jogam

Dupla vencedora decide em consenso quem será o novo líder e quem vai ganhar 10 mil reais

Primeiro emparedado da semana também será decidido hoje

Jogadores já eliminados do BBB 22 terão que girar em uma pessoa entre os jogadores da pior dupla de cada chave da prova

Sábado – 19 de março

Prova do anjo

Domingo – 20 de março – Dinâmica da semana BBB 22

Formação de paredão triplo – já teremos 1 emparedado pelos eliminados

1º anjo imuniza uma pessoa

2º líder indica uma pessoa

3º contragolpe do indicado pelo líder

4º casa vota – seis no confessionário e cinco votos abertos na sala

Prova bate-volta

O último eliminado do BBB foi Vinicius, seguido da baixa de Jade do quarto Lollipop.

Quem é o favorito do BBB 22?

Segundo o resultado parcial da enquete BBB 22 do UOL, publicada depois da eliminação de Vinicius, o favorito ao prêmio de R$ 1,5 milhão é Arthur Aguiar. O ator está no topo do ranking do favoritismo com 39,81% dos votos na enquete, de acordo com resultados consultados na noite desta quinta-feira, 17 de março. Para a parcial, foram considerados mais de 26 mil votos.

Esta é a quarta semana consecutiva que Arthur aparece como o favorito do Big Brother Brasil nas enquetes do UOL. Nesta semana, o ator é líder do BBB 22 pela primeira vez.

O BBB 22 começou há dois meses e é um dos maiores realities do planeta, sendo o programa de TV com o maior número de tweets publicados nos anos de 2020 e 2021. A 22ª temporada vai acabar no dia 26 de abril, uma terça-feira, após completar 100 dias ininterruptos no ar. O Big Brother Brasil 2022 estreou no dia 17 de janeiro.

Até o dia 26 de abril, quando acaba o BBB 22, o reality deve apresentar pelo menos 9 provas do líder e uma sequência de paredões. A temporada contou com 22 participantes, sendo que um foi expulso e outros dois entraram através da Casa de Vidro.