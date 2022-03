Gustavo já está no paredão por indicação de ex-participantes do BBB 22

Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 22 hoje? Nesta semana, Arthur e Lucas derrotaram os colegas na disputa e quem ficará no comando da casa será Arthur. A liderança foi disputada em uma dinâmica ao vivo, que começou durante o programa desta quinta-feira, 17, e contou até com a participação de ex-brothers – que indicaram Gustavo ao paredão de domingo.

Quem ganhou a Prova do Líder BBB 22 – dinâmica da prova

A dupla Arthur e Lucas ganharam a disputa da Amstel, mas após entrarem em acordo entre liderança e prêmio de R$ 1o mil, Arthur foi quem ganhou a Prova do Líder BBB 22 hoje.

Na dinâmica, os participantes foram divididos em chaves e as duplas precisaram ter atenção para separar ingredientes e transformar água, malte, lúpulo em Amstel. uma cerveja.

Hoje, a Prova do Líder é Amstel. E vocês serão a autêntica levedura holandesa ficando responsáveis por fazer a mágica de transformar água, malte, lúpulo em Amstel. Participaram da prova Natália, Eslovênia, Eliezer, Paulo André, Pedro Scooby, Douglas Silva, Jessilane, Gustavo, Lucas, Arthur, Laís, e Linn da Quebrada.

A disputa final foi entre as duplas Arthur e Lucas, e Pedro Scooby e Eliezer.

Já os primeiros participantes eliminados caíram na zona de risco do paredão, a grande supresa da noite: Eslovênia, Gustavo, Natália e Linna. Os ex-bbbs Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon e Vinicius também participaram da edição e puderam escolher o primeiro emparedado. Eles só puderam escolher entre os participantes que forem os piores na prova do líder, assim, a indicação foi de Gustavo.

Quem está no Vip e na Xepa

O vip do líder Arthur é formado por Lucas, Pedro Scooby, Douglas e Paulo André.

A xepa dessa semana terá Eslovênia, Eliezer, Lina, Natália, Jessi, Laís e Gustavo.

Quem está no paredão do BBB 22

Gustavo já está no décimo paredão do BBB 22, após ser escolhido pelo grupo dos participantes eliminados. A prova do líder marca o início de mais uma semana no Big Brother Brasil. Atualmente, a casa está dividida em três grupos: lollipop, grunge e comadres.

Do quarto lollipop, restaram apenas Eliezer, Eslovênia e Laís. O grupo caiu no desgosto do público, e por cinco semanas seguidas, viu seus membros saírem do programa um por um. O trio precisa criar estratégias para evitar ir ao paredão e sobreviver o máximo que conseguirem no jogo.

Já o grupo do quarto grunge, formado por Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Douglas Silva, Paulo André e Gustavo, vem de vitórias consecutivas em paredões e provas do líder e do anjo. Os meninos têm conseguido colocar seus adversários diretos, os lollipopers, na berlinda e eliminá-los, mas isso não os inibem de receber críticas do público. Scooby, por exemplo, é julgado pela postura anti-jogo. Arthur tem sido chamado de arrogante, enquanto Paulo André é considerado planta por parte do público.

Restam as comadres, trio formado por Linn da Quebrada, Jessilane e Natália. Entretanto, o grupo sofreu um grande atrito quando Natália arrumou briga com as colegas por se sentir excluída. A modelo chegou até a bater acidentalmente no rosto da professora de biologia, o que gerou pedidos de expulsão nas redes sociais. Ainda há Lucas, que não se encaixa em nenhum grupo.

Dinâmica da semana BBB 22

Quinta-feira – prova do líder

– Dupla vencedora decide em consenso quem será o novo líder e quem vai ganhar 10 mil reais

– Primeiro emparedado da semana também será decidido hoje

– Jogadores já eliminados do BBB 22 terão que girar em uma pessoa entre os jogadores da pior dupla de cada chave da prova

Sábado – prova do anjo

Domingo – Formação de paredão triplo – já teremos 1 emparedado pelos eliminados

1º anjo imuniza uma pessoa

2º líder indica uma pessoa

3º contragolpe do indicado pelo líder

4º casa vota – seis no confessionário e cinco votos abertos na sala

Prova bate-volta

