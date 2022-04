Dinâmica da semana do BBB 22 tem novo paredão na sexta-feira

Reta final do Big Brother Brasil e essa semana promete muita emoção com a dinâmica da semana do BBB 22. Nove participantes ainda estão no programa e alguém deixará o confinamento já no domingo. Isso porque, nessa sexta-feira, 8, haverá formação de um novo paredão e prova do anjo. É “mata-mata” para chegar entre os três últimos brothers.

Qual a dinâmica da semana do BBB 22?

Mais um ciclo se inicia no reality e uma nova dinâmica do BBB 22 foi lançada. A abertura da semana ocorre nesta quinta-feira, 7 de abril, com a definição do novo líder e termina na próximo domingo, quando mais um participante será eliminado do programa. Confira o cronograma da semana no BBB e como será o paredão.

Quinta, 7 de abril – dinâmica da semana do BBB 22

– Prova do líder

Sexta-feira, 8 de de abril – dinâmica da semana do BBB 22

– Prova do anjo

– Formação de paredão

Anjo imuniza um

Líder indica um

Cada um da casa vai ao confessionário pra salvar um do paredão

O menos votado pra ser salvo está emparedado e tem direito a um contragolpe.

Sábado, 9 de de abril

Festa do BBB 22

Domingo, 10 de de abril

– Eliminação

– Formação de um novo paredão

Quando acaba o BBB 22

O Big Brother Brasil 2022 vai terminar no dia 26 de abril, uma terça-feira. A grande final marcará o centésimo dia de confinamento da temporada, o que empata com a quantidade de dias do BBB 21, que até então era a maior da história do programa.

O plano inicial da produção era terminar a edição alguns dias antes, em 21 de abril, mas depois foi decidido que a temporada ganharia mais 5 dias no ar.

Quem já saiu do BBB 22?

Até agora nove participantes foram eliminados nas dinâmicas semanais do BBB 22, em ordem, quem deixou a casa nesses paredões foram: Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon, Vinícius, Laís e eslovênia.

