Quem ainda está no BBB 22? Lista atualizada após o 12º paredão

Reta final do Big Brother Brasil e o sofá da sala tem espaço sobrando. No total, 13 participantes já deixaram a competição por R$ 1,5 milhão: veja a lista completa de quem ainda está no BBB 22 e tem chance de sair com o título de campeão da edição.

Quem ainda está no BBB 22?

Com a eliminação de Eslovênia e a volta de Arthur do paredão falso, 9 participantes protagonizam a lista de quem ainda está no BBB 22.

Grupo Pipoca: Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia); Eliezer (Designer e Empresário); Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo); Natália (Modelo e Designer de Unhas); e Gustavo (Bacharel em Direito).

Grupo Camarote: Arthur Aguiar (Ator e Cantor); Pedro Scooby (Surfista); Paulo André Camilo (Atleta Olímpico); Douglas Silva (Ator) e Linn da Quebrada (Cantora e Atriz).

Quando vai acabar o Big Brother Brasil

O maior reality do país já tem data para chegar ao fim e terá 100 dias de duração. Sendo assim, o último dia do programa será em 26 de abril de 2022, uma terça-feira, com transmissão na TV Globo e no GloboPlay – o serviço de streaming da Rede Globo.

Existem duas maneiras oficiais de assistir o BBB: na TV e na Internet. Na TV, basta sintonizar no canal aberto da emissora no horário programado e conferir a edição ao vivo do reality. Na internet, basta assinar o serviço de streaming da Rede Globo, o GloboPlay, que conta com planos a partir de R$ 24,00. Para isso, é só visitar o www.globoplay.globo.com e escolher um dos formatos disponíveis: o usuário pode escolher entre ver o formato editado para o canal aberto ou as câmeras exclusivas com transmissão 24 horas por dia – tipo Pay-Per-View.

Para ver o mesmo conteúdo da Globo na internet, basta clicar na aba ‘Agora na TV’. Com isso, será exibida a mesma programação do canal aberto da emissora. Desse jeito, é preciso ficar atento ao horário de transmissão do reality e qual é o cronograma do dia. No entanto, existe uma maneira mais completa de assistir ao BBB 22, que é assistindo ao sinal exclusivo das câmeras do streaming. Com o login ativo, é só visitar a página do Big Brother Brasil e clicar em ‘Acompanhe ao vivo’.

