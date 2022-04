Quando termina o quarto secreto do BBB 22 com Arthur Aguiar

O ator Arthur foi o escolhido pelo público no paredão falso com 82% dos votos e agora o público quer saber quando termina o quarto secreto do BBB 22. A boa notícia é que Boninho já revelou a data que o ator retornará à casa do Big Brother Brasil.

De acordo com Boninho, que revelou pelo Twitter, o paredão falso do BBB 22 vai durar 36 horas e deve acabar ao meio-dia de quinta-feira, 7 de abril. Por enquanto, o brother fica no quarto secreto e pode controlar o que vai acontecer com os outros confinados que estão na casa.

Em 2021, Carla Diaz passou um dia e meio no quarto secreto. Ela foi eliminada na terça-feira à noite e retornou para a casa ao meio dia de quinta-feira, vestida de dummie e pegando todos os outros confinados de surpresa.

Em 2019, o paredão falso foi bem diferente. Gabriela, escolhida pelo público, passou apenas alguns minutos fora da casa. Depois de sair pela porta do jardim, a falsa eliminada retornou pela dispensa e demorou para entender o que estava acontecendo. Ela chegou gritando na casa e surpreendeu os colegas e rivais. Outra berlinda falsa relâmpago foi em 2017, quando Emily deixou a casa mas retornou algumas horas depois com o poder de beneficiar quatro pessoas.

Em 2018, o paredão falso de Gleici foi parecido com o de Carla Diaz. Depois de ficar um dia assistindo tudo o que se passava na casa durante sua ausência, a acreana voltou para o confinamento citando uma famosa frase da personagem de Clara (Bianca Bin) na novela O Outro Lado do Paraíso (2017): “Vocês não sabem o prazer que é estar de volta”.

Ana Paula passou pela mesma experiência no BBB 16. Depois de passar um pouco mais de um dia assistindo aos colegas, a loira retornou para a casa gritando o icônico bordão “olha ela”.

Arthur, aproveita essas 36 horas de Big Boss! Tem muito card pra brincar! #saladecontrole Todo mundo brinca de @bbb 🤪 E a gente fica ligadinho no @globoplay Quarta tem festa e tudo que rolou nessa maratona #bbb22 A gente não para!!! @tadeuschmidt mais uma madrugada ligados haha pic.twitter.com/K2nehuWgqT — J.B. Oliveira (@boninho) April 6, 2022

Quem participou dos paredões falsos do BBB?

Maurício, BBB 11

Anamara, BBB 13

Ana Paula, BBB 16

Emily, BBB 17

Gleici, BBB 18

Gabriela, BBB 19

Carla Diaz, BBB 21

Como será o paredão falso do BBB 22

O escolhido pelo público ficará no quarto com decoração all black, cadeira gamer e algumas mordomias dignas de grupo VIP. O cômodo ganhou o apelido de ‘QG do big boss’, já que o mais votado poderá acionar alguns comandos durante a sua estadia: cortar água da casa, colocar todo mundo na xepa, acordar os brothers a qualquer hora, trancar todos no jardim ou trancar todos dentro da casa.

A tempo de duração da estadia será de 36 horas. Depois, fará o retorno triunfal para a casa mais vigiada do Brasil, como é de costume nas berlindas fakes da temporada.

Os brothers certamente vão ser pegos de surpresa com o paredão falso. Falta menos de um mês para a reta final do programa e ainda restam nove brothers na disputa pelo prêmio. Nos próximos dias, o reality deve acionar, mais uma vez, o ‘modo turbo’ e intensificar o ritmo das provas e paredões.

