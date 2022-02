Discurso de eliminação do BBB 22: o que Tadeu disse para Brunna

Confira o discurso de eliminação do BBB 22 desta semana. Brunna, Gustavo e Paulo André estavam no paredão.

Brunna Gonçalves foi eliminada nesta terça-feira, 22 de fevereiro, sendo a 5ª baixa entre os participantes do Big Brother Brasil – desconsiderando a expulsão de Maria. Ela recebeu 76,18% dos votos e foi derrotada por Gustavo e Paulo André. Leia a íntegra do discurso de eliminação feito por Tadeu Schmidt no BBB 22 esta semana.

Discurso eliminação BBB 22 para Brunna

Para anunciar que Brunna Gonçalves está fora do maior reality do país, Tadeu Schmidt preparou um discurso de eliminação no BBB 22 sobre trajetória no jogo. O apresentador falou narrativas no reality show e como o público deseja ver histórias se formando no confinamento.

Leia a íntegra do discurso da 5ª eliminação do BBB 22:

Chegou a hora e quando eu terminar seremos 16… Vocês devem estar imaginando o que decidiu este paredão. Será que foi alguma coisa que você disse? Será que foi alguma coisa que você fez? Olha que interessante: na primeira semana possível, já temos um morador da Casa de Vidro correndo o risco de ir embora. Uma pessoa que trouxe tanta informação aqui de fora… Não soube aproveitar? Os outros dois emparedados, sendo Camarotes, trouxeram muita coisa de fora. Uma carreira de sucesso, seguidores nas redes sociais, mas uma coisa eu posso garantir: você sai pelo que rolou aí dentro. Quem entra no BBB, entra com o livro zerado, com as páginas em branco e começa a escrever sua história. Cada um escreve a sua a cada prova, a cada festa, a cada voto, a cada conversa, a casa atitude, a cada dia. A gente, aqui fora, só acompanha. A maioria do público nem conhece a sua história de vida, viu um pouquinho de seu perfil de apresentação, mas teve a chance de te ver mesmo foi no BBB. Então pode ter uma história linda aqui fora, pode ser uma pessoa incrível, de tantas conquistas, não interessa. Não é sobre o seu potencial, seus amigos, a sua força na vida. É apenas sobre esses poucos dias vividos aí e não adianta dizer “as pessoas que me conhecem lá fora sabem que eu sou isso e que eu sou aquilo”. Aqui fora, mas e aí dentro? A história que você escreveu dentro dessa casa foi de encher os olhos? Quando você escreve as suas páginas do livro do BBB, você arrisca. Pode escrever histórias lindas e pode escrever histórias das quais você pode se arrepender. A única maneira de não correr esse risco é não escrever. Então pensa aí: o que será que você fez para ir embora? E se eu disser que foi aquilo que você não fez? Talvez se você estivesse mais tempo, a gente sabe que você teria feito muito mais. Mas o tempo acabou e essa votação na internet deixou uma mensagem bem clara: o povo quer ver história. Quem sai hoje é você, Brunna.

Quem ainda está no BBB 22?

A eliminação de Brunna é a quinta eliminação do programa. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 15 de fevereiro e marca a segunda eliminação do Camarote, desconsiderando a expulsão de Maria. Sendo assim, a casa está divida assim: 9 participantes do Pipoca e 8 participantes do Camarote.

Veja a lista completa dos participantes que ainda estão no BBB 22:

Pipoca – Laís, Eslovênia, Eliezer, Jessilane, Lucas, Vinícius, Natália, Gustavo e Larissa.

Camarote – Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Brunna Gonçalves, Paulo André, Jade Picon, Douglas Silva, Linn da Quebrada e Tiago Abravanel.

Como assistir o BBB 22 na internet?

O BBB 22 vai ao ar todos os dias e, além da TV, também é exibido na internet. Para assistir ao BBB 22 online, é preciso de uma conta no GloboPlay – o streaming oficial da emissora, que oferece planos a partir de R$ 24,90. Por lá, é possível assistir à programação da TV Globo na aba “Agora na TV” e também acessar os sinais das câmeras exclusivas, estilo Pay-Per-View, na aba “Acompanhe a Casa”.

Veja o cronograma da semana:

Quarta-feira: Festa do Líder;

Quinta-feira: Prova do Líder;

Sexta-feira: Festa com Show;

Sábado: Prova do Anjo;

Domingo: Formação do Paredão;

Segunda-feira: Jogo da Discórdia.

