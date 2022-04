Discurso eliminação BBB 22: o que Tadeu falou para eliminar Gustavo

Brother foi eliminado no 16º paredão com 81,53% dos votos

Gustavo foi eliminado do Big Brother Brasil nesta terça-feira, 19, com 81,53% dos votos. Como de costume, o apresentador Tadeu Schmidt fez um discurso de eliminação no BBB 22 que deixou os confinados ansiosos para o resultado, já que ele sempre cita todos os emparedados antes de dizer quem sai do jogo. Leia o texto na íntegra.

Discurso de eliminação BBB 22 para Gustavo

Quando eu terminar, seremos cinco. Hoje pode ser confirmado um feito histórico: o grupo que nunca perdeu. 21 vezes teve alguém com a possibilidade de ir embora, ninguém saiu. O que tem esse grupo pra não perder nunca? Ou o que tinha nos outros grupos pra perder sempre? Por que o Eli resistiu até aqui? O que faria o Eli resistir a um confronto direto contra os invencíveis. Eli contra seu rival Gustavo, o homem que de todos os paredões possíveis só não foi pra um. Foi um risco que ele escolheu. O Gustavo veio da casa de vidro com informações de fora, pra colocar fogo no jogo, gerar treta, bater de frente, mexer com quem tava tranquilo. E assim fez: tirou do esconderijo os lollipopers mais escondidos. Mas nem ele percebeu que no fundo, o principal critério dele tinha um defeito de fábrica. Como um programa de computador que vem com um bug. Rodízio de pessoas no paredão? No fundo é uma maneira de não se comprometer. De dizer, olha, eu não queria te mandar, mas chegou sua vez na fila, então… Aquilo que parecia um mérito, de chamar todo mundo pra briga, na verdade criava uma zona de conforto, fazer escolhas sem sofrimento. Isso só ficou claro quando cinco meninos do grupo invencível foram obrigados a votar entre eles. E aí decidiram manter a ideia de mandar para o paredão quem estava há mais tempo sem ir, ou seja, é como dizer ‘não é decisão minha, não sou eu, é o rodízio’. E todo mundo ‘ah, vou botar você no paredão hahahaha’. Ou ainda uma forma de dizer que aqui nesse grupo é todo mundo igual, o sentimento é o mesmo por todos, o tempo todo. Para, gente. É claro que não é. A gente está vendo 24 horas por dia e não tem nada de errado nisso. Se um de vocês vencer o BBB, não foi ajudado por esse acordo de cavalheiros. Foi apesar desse acordo esdrúxulo. Quem é beneficiado por esse acordo? Combina com alguém? Combina com você, P.A? Não combina com o jeitão do Gustavo. Gustavo que aceita o confronto, que diz o que precisa, seja pra quem for. Deixa claro que está aí pra ganhar. O jeitão de um cara que estudou o BBB, que fez movimentos importantes e em vários momentos analisou com precisão o que tava acontecendo. Acertou inclusive como seria o meu discurso hoje. Será que o caçador de lollipopers vai cumprir sua missão? Ou o último lollipop vai conseguir a revanche inesperada? Ou será que os dois vão escapar ilesos pra contar a história? Um dia é da caça, outro do caçador. Quem sai hoje é você, Gustavo.

Trajetória de Gustavo no BBB 22

Gustavo entrou no BBB 22 já na terceira semana de jogo através da casa de vidro, ao lado de Larissa. Os dois dependiam da votação popular, já que o público deveria decidir se eles mereciam ou não entrar na casa. Com uma disputa acirrada, os brothers receberam 52,77% dos votos favoráveis e ingressaram no game.

O paranaense já havia sido cancelado antes mesmo de pisar no estúdio da Globo no Rio de Janeiro. Em seu vídeo de apresentação, Gustavo usou o termo ‘lacrolândia’ e se definiu como um ‘hétero top’, o que desagradou parte da web.

No entanto, demonstrando uma personalidade um tanto quando diferente do mostrado nos poucos segundos da apresentação, Gustavo cativou uma parcela dos espectadores, o suficiente para mantê-lo no jogo até o top 6 – ao contrário de Larissa, que foi amplamente rejeitada pelo público e eliminada três semanas depois de sua chegada com 88% dos votos.

Durante sua trajetória no BBB 22, Gustavo se autodenominou ‘o caçador de lollipopers’, mas caiu em contradição ao namorar Laís, integrante do grupo que tanto queria eliminar. Uma de suas promessas era de que ele ira mandar para a berlinda quem nunca havia enfrentado a votação popular, e assim o fez.

Não se juntou oficialmente a nenhum grupo, mas estava sempre por perto dos meninos do quarto grunge e chegou a articular estratégias com eles, ao mesmo tempo que teve algumas divergências com Arthur Aguiar.

+ Quem é o favorito para ganhar o BBB 22: Arthur ou Scooby?