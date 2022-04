Quem é o favorito para ganhar o BBB 22: Arthur ou Scooby?

Falta apenas uma semana para a final do Big Brother Brasil e o público já tem os seus prediletos. Quem é o favorito para ganhar o BBB 22? Dois participantes despontam como os principais nomes que podem subir no pódio na próxima terça-feira, 26.

Quem é o favorito para ganhar o BBB 22?

O favorito para ganhar o BBB 22 é Pedro Scooby. Em consulta realizada a enquete UOL nesta segunda-feira, 18 de abril, às 22h30, o surfista lidera a votação para vencer o programa com 58,89% dos votos. Apesar da postura anti-jogo adotada no começo do confinamento, o famoso conquistou a audiência com o seu carisma. Além disso, ele faz parte do grupo mais forte da casa.

Arthur Aguiar está em segundo lugar, com 31,64% dos votos. O ator tem uma forte e engajada torcida nas redes sociais que tem o levado adiante do jogo e fazendo com ele escapasse de todos os paredões em que esteve – inclusive, o ator venceu a berlinda falsa com mais de 80% dos votos.

Paulo André completa o top 3 com 4,82% dos votos. O atleta também é aliado de Arthur e Scooby, e pode subir no pódio ao lado dos amigos.

Apenas três participantes vão estar na final, mas se houvesse um quarto lugar no pódio, ele seria ocupado por Douglas Silva, completando o grupo ‘Disney’. O ator tem 2,36% dos votos da enquete e está na quarta posição do ranking.

Eliezer e Gustavo ficam na lanterna, com 1,15% e 1,4%, respectivamente.

Quando é a final do BBB 22?

A final do BBB 22 está marcada para o dia 26 de abril, terça-feira, a partir das 22h30, logo após a novela Pantanal. Nos próximos dias, o programa deve divulgar como será o último episódio, se os participantes irão se reunir e se haverá atrações musicais.

Nos últimos dois anos, devido a covid-19, o programa organizou a final sem plateia e com os cantores dentro de cabines de vidro, como ocorre durante as festas do reality show.

Três participantes do BBB 22 participam do episódio final. O primeiro lugar leva R$1,5 milhão e um carro 0km; o segundo fica com R$150 mil e o terceiro embolsa a quantia de R$50 mil.

Seguem na disputa pelo prêmio: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Gustavo, Paulo André e Pedro Scooby.

Quem é o mais odiado do top 6?

Ao mesmo tempo que Pedro Scooby aparece como o favorito ao prêmio, ele também é rejeitado por parte da audiência. Na enquete dos mais odiados, publicada pelo UOL, o surfista aparece em primeiro lugar com 32,01% dos votos.

Gustavo está em segundo lugar com 28,79% – o brother está no 16º paredão e pode ser eliminado na noite da próxima terça-feira, apontam as enquetes extraoficiais.

Arthur, que também está no top 3 dos favoritos, desagrada parte do público. Ele está em terceiro lugar com 28,28% – nos últimos dias, internautas vem reclamando que o ator é egocêntrico e que faz com que tudo gire em torno dele. A mesma constatação foi feita por Gustavo e Douglas Silva, após se desentenderem com o colega.

