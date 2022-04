Discurso eliminação BBB 22: o que Tadeu falou para eliminar Jessilane

Jessilane foi eliminada do Big Brother Brasil na noite deste domingo, 17 de abril, com 63,63% dos votos. O apresentador Tadeu Schmidt anunciou a saída do brother com um texto que deixou todos os confinados emocionados. Leia na íntegra o discurso eliminação BBB 22 do programa de hoje.

Leia a íntegra do discurso da eliminação de Jessilane do BBB 22:

Quando eu terminar, seremos seis. E a despedida de hoje, seja qual for, é muito simbólica. Dois dias atrás foi fechado o quarto Lollipop. Imagina se sai o Eli, o último dos Lollipopers.

No paredão 13 saiu a Lina, no 14 a Natália. Imagina se no 15 sai a Jessi, as três comadres, uma atrás da outra. E a casa ficaria com seis homens, algo que jamais aconteceu no BBB. Se sai o DG, se sai o Arthur, seria uma reviravolta e tanto. Os dois pertencem a um grupo, até aqui, invencível. São 17 emparedamentos com risco de ir embora. Nenhuma eliminação.

Engraçado que é um grupo só de meninos, mas o Eli nunca fez parte. Eliezer do Carmo, o cara mais viajado. Até passeia pelo grupo dos meninos, mas não se estabelece ali. E olha que ele sabe o nome de todo mundo! Sabe o cara que tudo acontece com ele? É o Eli. Sorte demais, azar demais. Quantos zeros uma pessoa pode tirar na mesma roleta? O Eli é o cara se autozoa. O cara mais esculhambado que leva na boa todas as brincadeiras. O cara que ficou à deriva no oceano, foi atacado por macacos, passou por todos os perrengues, já experimentou cada aventura, veio viver sua maior viagem dentro de uma casa. To falando muito de você né, Eli, imagino que nesse momento você já imagine o porquê. Mas, eu preciso dizer que quem sai hoje, não é você. Não tinha nada sobre você.

Essa votação foi bem peculiar. Quem sai hoje tinha muita torcida. Muita gente querendo seu sucesso. Pra você que sai, preciso dizer que adorei cada conversa que a gente teve, cada interação. Lidar com você é bom demais, é fácil, você é uma pessoa tão disciplinada, correta, educada. Não se desviou de suas convicções desde o começo da temporada, teve que lutar pra fazer as pessoas entenderem seu jogo, aliás, jogo individual por um tempo. Mas depois, respeitaram sua posição. E isso tinha que acontecer porque você explica muito bem as coisas e fala claramente o que pensa, nunca se intimida. Você entrou no BBB esperando uma mudança na vida e merece. Quem seria louco de dizer que você não merece?

Mais que isso, você já conseguiu. A sua vitória no BBB seria aquela história de superação que as pessoas iriam contar por muitos anos. Não aconteceu, mas você sai daqui com uma baita vitória pessoal. Quem sai hoje é você, Jessi.