Documentário de Linn da Quebrada: onde assistir ‘Bixa Travesty’

Famosa por seus trabalhos na música e na televisão, Linn da Quebrada também estrelou o documentário Bixa Travesty, prestigiado pela crítica e vencedor de dezenas de prêmios no Brasil e fora. A produção foi exibida nos cinemas e agora está disponível na web. Abaixo, saiba onde assistir o documentário de Linn da Quebrada.

Onde assistir online o documentário de Linn da Quebrada?

Bixa Travesty está disponível para aluguel e compra no YouTube. Para alugar o documentário, o preço é de R$6,90. A produção fica disponível para o usuário por 48 horas após o primeiro play.

A plataforma também oferece a opção de comprar o documentário para quem quer mantê-lo na biblioteca de filmes. O valor em HD é de R$24,90, enquanto em SD fica em R$19,90.

Depois de selecionar a opção desejada, basta inserir os dados do cartão de crédito e confirmar a compra. Em poucos instantes, o documentário estará disponível para exibição.

Sobre o que é Bixa Travesty?

O documentário contra a história da cantora, atriz e ativista social Linn da Quebrada. A obra retrata a vida da artista transsexual em sua esfera pública e pessoal, e mostra não só sua arte, mas a luta pela desconstrução de estereótipos de gênero, classe e raça.

O longa-metragem estreou no Festival Internacional de Cinema de Berlim em fevereiro de 2018 e venceu o Teddy Award de Melhor Documentário Estrangeiro, importante prêmio europeu.

Outros reconhecimentos importantes conquistados pela obra foram os prêmios de Melhor Direção no Festival de Cartagena, Melhor Longa do Júri Popular e Melhor Trilha Sonora no Festival de Brasília.

Bixa Travesty foi escrito e dirigido por Claudia Priscilla e Kiko Goifman. Além de Linn, o documentário contra com a presença de artistas como Jup do Bairro, Liniker e As Baías.

Linn da Quebrada tem 31 anos e começou a ganhar projeção nacional em 2017, ao lançar a música Enviadescer. Desde então, já gravou dois álbuns de estúdio, Pajubá (2018) e Trava Línguas (2021) e se apresentou por todo o Brasil.

Na televisão, Linn interpretou Natasha na primeira temporada do seriado Segunda Chamada (2019), exibido pela Globo e disponível na plataforma de streaming da emissora. Coincidentemente, ela contracenou com Arthur Aguiar, que interpretou seu par romântico na história. Em 2019, se tornou apresentadora do TransMissão, ao lado de Jup do Bairro, no canal Brasil.

Linn no BBB 22

O nome de Linn já havia vazado algumas semanas antes como uma das possíveis cotadas para a nova edição do reality show. E de fato, ela é uma das confirmadas no Camarote.

A entrada da cantora, porém, precisou ser adiada. Ela foi uma dos três participantes que testaram positivo para covid-19 e só pode ir para a casa mais vigiada do Brasil três dias após a estreia, quando foi liberada pelos médicos. Arthur Aguiar e Jade Picon passaram pela mesma situação.

A artista, que gosta de se autonomear ‘agitadora cultural’, revelou ser uma fã do BBB e quer viver a oportunidade ao máximo. “Eu sou uma grande fã desse programa. Vai ser a experiência mais icônica da minha vida!”, disse.

O Big Brother Brasil vai ao ar após a exibição da novela Um Lugar ao Sol, às 22h15 (horário de Brasília), na Globo.

Leia também: VÍDEO: assista a entrada dos participantes do BBB 22