VÍDEO: assista a entrada dos participantes do BBB 22

Linn da Quebrada, Jade Picon e Arthur Aguiar estavam até agora no hotel de pré-confinamento do reality show, mas finalmente o grande dia em que o trio de fato foi introduzido ao programa chegou. Veja como foi a entrada dos participantes do BBB 22 na tarde de sexta, 20 de janeiro.

Como foi a entrada dos participantes do BBB 22

Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada entraram na casa do BBB 22 às 13h00 desta quinta-feira. O trio foi parar no confinamento pela mesma porta que os demais participantes da temporada usaram dias atrás, no jardim da casa, e surpreenderam os colegas.

Os nomes de Jade, Arthur e Linn já haviam sido especulados nestes primeiros dias de programa pelos participantes, que até então tinham certeza que mais integrantes do camarote apareciam no confinamento.

Linn da Quebrada foi a primeira participante a entrar, seguida por Arthur Aguiar e por fim Jade Picon.

A influenciadora digital e a dupla de atores foram recebidos pelos brothers e sisters que já estão na casa do BBB 22 desde segunda-feira, 17 de janeiro, dia da estreia do reality show. O trio não pôde entrar com os demais, pois apresentaram resultado positivo para o teste de covid-19, realizado com todos do elenco antes do início da temporada.

Jessi ficou animada com a entrada do pessoal, agora é só curtir a casa mais vigiada no país! Sejam bem-vindos Linn, Jade e Arthur! 💜 #BBB22pic.twitter.com/vRwgAg0JN2 — Jessilane Alves 🧬 (@a_jessilane) January 20, 2022

JADE DAY pic.twitter.com/VaAkNgn9DW — Léo Picon Marques 🌪️🇸🇮🦄🧸 (@leo_tuitta) January 20, 2022

Trio vai participar das novas provas

Diferente da teoria que foi criada no confinamento, de que os novos participantes estariam imunes, Jade, Arthur e Linn não entraram na casa do BBB 22 com nenhuma vantagem no jogo. Os três estão vulneráveis a votos como os demais integrantes do elenco, no entanto, Jade, Arthur e Linn poderão participar da segunda prova de imunidade da temporada, que será realizada nesta noite de quinta-feira (20), ao vivo na TV Globo.

A disputa será feita entre duplas, apenas com os integrantes do camarote. Os dois participantes que vencerem, já estarão fora das opções de votos durante a formação do primeiro paredão da temporada, no domingo (23).

Agora que entraram na casa do BBB 22, os participantes Linn, Arthur e Jade também poderão disputar a Super Prova de amanhã, sexta-feira (21). Esta briga irá definir dois vencedores: um será o anjo, que nesta primeira semana será autoimune, e o outro ganhará a coroa de líder da casa.

A disputa para definir a imunidade entre os pipocas foi realizada do final da noite de terça-feira (18) até o final da manhã de quarta (19). Laís e Bárbara foram as vencedoras, além da imunidade, elas conquistaram R$ 10 mil em produtos da marca patrocinadora da prova.

Quem são os novos participantes?

Jade Picon, Linn da Quebrada e Arthur Aguiar são os novos participantes do BBB 22.

Jade Picon é influenciadora digital e empresária. A jovem de 20 anos de idade é irmã do também influencer Leo Picon e já namorou famosos, como João Guilherme, filho do cantor Leonardo. Ela mora em São Paulo e tem mais de 14 milhões de seguidores no Instagram.

Arthur Aguiar – Arthur tem 32 anos de idade, é ator, cantor, casado com a ex-BBB Mayra Cardi e pai de uma menininha chamada Sophia. O famoso é do Rio de Janeiro e já participou de novelas famosas, como Rebelde, da Record, e Malhação, da Globo. O participante que entrou agora na casa do BBB 22 é cheio de polêmicas aqui fora, por conta de traições que foram expostas durante seu casamento com Mayra.

Linn da Quebrada – Linn da Quebrada tem 31 anos, é atriz, cantora e apresentadora. A famosa nasceu em São Paulo e foi criada até os 12 anos de idade em Votuporanga, por uma tia. Linn e Arthur Aguiar já se conheceram aqui fora, ambos atuaram na série Segunda Chamada (2019), produção da Rede Globo.

