Instagram do Vinicius do BBB 22: público vê semelhanças com Juliette

Cearense já é seguido até pela cantora Anitta; internautas afirmam que publicações são parecidas com as da paraibana

A nova temporada do Big Brother Brasil só começa na noite desta segunda-feira (17), mas já tem brother fazendo muito sucesso nas redes sociais. É o caso de Vinicius, que atingiu a marca de 2 milhões de seguidores no Instagram desde o anúncio de seu nome no BBB 22. Parte do público da internet, porém, tem criticado os administradores da página por seguirem uma estratégia parecida com a de Julitte, da edição passada.

Qual o Instagram do Vinicius do BBB 22?

O cearense Marcos Vinicius, do time Pipoca, mal foi anunciado como um dos participantes do BBB 22 e já conquistou uma legião de fãs na internet. Desde a divulgação do vídeo de apresentação do jovem na sexta-feira, mais de 2 milhões de pessoas passaram a seguir o brother no Instagram, @vyniof.

Ele já havia alcançado a marca de 1 milhão de seguidores em menos de 24 horas da liberação dos nomes, um recorde inédito entre o elenco do programa. Vyni também foi o primeiro entre os anônimos desta edição a conquistar o selo de verificação na rede social.

“Não, minha gente, pelo amoooor de Deus! Como lidar com isso? Como?? Lampiões são os melhores e tá aí a prova pra quem quiser ver! 2M em tempo recorde! Não estamos sabendo lidar, socooooooorro! #TeamVyni”, escreveram os administradores do perfil.

Apesar do sucesso, alguns internautas têm apontado semelhanças estéticas entre as publicações do bacharel em Direito com as de Juliette, vencedora da edição de 2021. Parte do público até acredita que Vyni seja uma “mistura da paraibana com Gil do Vigor”.

A própria influenciadora comentou sobre as semelhanças durante o programa Encontro, nesta segunda: “Ele é fã, né? Eu acho que ele é meu fã também. Ele fez uma fotinha igual a minha, a arte dele. Eu quero ver como vai ser, o que ele vai falar lá. Mas ele é uma das pessoas engraçadas sim”.

Para outra parcela das redes sociais, o sucesso imediato do cearense pode prejudicá-lo durante o jogo. O “influencer de baixa renda” pode não suprir as expectativas criadas pelo próprio público e ser cancelado facilmente. “Espero mesmo que o Vyni não faça nada de “errado” nesse bbb porque coitado vai sofrer um cancelamento terrível!! O pessoal tá criando muita expectativa nele sem nem ter começado o programa”, escreveu um usuário do Twitter.

Na lista de fãs do brother, estão David Brasil, Jaqueline Oliveira, Cleo, Carlinhos Maia, Ney Lima e mais celebridades que já demonstraram apoio nas redes sociais. A cantora Anitta também passou a seguir Vyni, após ele revelar que vendeu um botijão de gás para conseguir comprar um ingresso para o show da poderosa.

Quem é Marcos Vinicius do BBB22?

Mas afinal, quem é o brother que está conquistando tanta gente mesmo antes da estreia do programa? Marcos Vinícius tem 23 anos, é bacharel em Direito, mas não exerce a profissão. Ele é concurseiro e “influencer de baixa renda”.

Natural de Crato, no Ceará, Vyni ganhou visibilidade na internet quando Tirulipa compartilhou um dos vídeos dele nas redes sociais. De repente, ele se viu com 40 mil seguidores no Instagram.

“Mostro a realidade das coisas que acontecem na vida, não mostro luxo, viagem e riqueza. As pessoas se identificaram com isso, gostaram e fui trilhar esse caminho”, contou durante sua entrevista para o programa. Ele vive com o pai, as duas tias e a avó, que chama de “mainha”.

Vyni é abertamente homossexual e já sofreu ataques físicos e verbais causados pelo preconceito. Está solteiro e diz que se apaixona fácil, mas desapaixona na mesma velocidade.

Se vencer o BBB 22, ele pretende cuidar da saúde de sua avó, comprar um dente novo para sua Tia Cleide e investir na carreira.

